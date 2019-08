Reagerer på manglende svar om avising ved Evenes

Andøy

Til Vol forklarer hun at det var dialog mellom Forsvarsbygg og Fylkesmannens i Nordland.

Saken gjaldt informasjon vedrørende Ramsar-områdene ved Evenes lufthavn, og dokumentene har tittelen «konsekvenser for verneområder ved utbygging av framskutt base på Harstad/Narvik lufthavn – Evenes».

Sannes sier Miljøpartiet De Grønne er svært opptatt av de miljømessige konsekvensene for Ramsar-områdene ved lufthavnen, og har bedt om innsyn i kommunikasjonen.

Fra Forsvarsbygg har Sannes fått svar at dokumentene inneholder forsvarshemmeligheter, og at papirene derfor ikke kan offentliggjøres.

Dette reagerer Sannes på:

– Forsvarsbygg kan gi offentligheten tilgang til dokumentene, ved å sladde de delene av dokumentene som inneholder forsvarshemmeligheter. Det gjøres i andre offentlige etater, og burde være fint mulig for Forsvarsbygg, sier hun til Vol og fortsetter:

– Med dette legger Forsvarsbygg opp til unødig hemmelighold og bidrar ytterligere til en allerede fryktelig dårlig prosess. Forsvarsministeren har allerede svært begrenset tillit når det gjelder vedtaket om å flytte overvåkningsfly fra en fullt fungerende base til ei internasjonalt vernet våtmark med ekstremt dårlig plass.

Manglende svar

Sannes sier videre at Miljøpartiet De Grønne vet veldig godt at å bygge en militær flybase rett ved et internasjonalt vernet vårmarkområde vil være ekstremt krevende.

– Og løsningen for bruk av kjemikalier ved avisisng, sett opp mot utslippstillatelsen som gjelder er ikke svart på verken i KVU eller KS1. Flere år etter vedtaket er det altså fremdeles helt i det blå, hvordan flyene skal avises, sier hun.

Kan ta saken til Stortinget

– Denne saken kommer jeg aldri til å gi meg på. Jeg har nå klaget på vedtaket om hemmelighold, og ser fram til å se hva som blir konsekvensene for Ramsar-området. Blir det avslag på klagen, tar jeg saken videre til Stortinget.

Vol har forsøkt å kontakte Forsvarsbygg, men vi har foreløpig ikke fått svar på vår henvendelse om saken.