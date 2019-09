LVO inviterer til konsert med Star Wars-musikk og en av verdens beste tubaister

Andøy

Konserten har fått tittelen, The Tubaplyer’s Guide to the Galaxy – en romreise med LVO og stjernetubaist, heter det i en pressemelding fra LVO.

Det blir blant annet spilt musikk fra Star Wars-filmene. Dirigent for konserten, er for øvrig Ketil Wangen.

Med seg på laget har de Øystein Baadsvik, som blir regnet for å være en av verdens beste tubaister.

Han turnerer verden rundt som solist og har blant annet blitt kåret til den åttende fremste brassmusikeren gjennom tidene, av radiostasjonen Classic FM.

«At han har sagt ja til å komme til Andenes, er en stor ære både for korpset og LVO», står det å lese i pressemeldingen.

På programmet står i tillegg Star War-komponist John Williams konsert for tuba og symfoniorkester. Korpset skal dessuten ha en egen avdeling med Bård Yngve Klausen som dirigent.

LVO har også lagt det opp slik at Baadsvik får snakket med de unge korpsmusikanten om betydningen av å spille i korps, siden han selv har korpserfaring.