Lill Pettersen blir første kvinnelige varaordfører

Andøy

– Vi mener det er fornuftig og klokt å samarbeide med andre, spesielt med tanke på den situasjonen Andøy er i. Det blir tøffe tak fremover, sier Senterpartiets Knut Nordmo.

Knut Nordmo blir ordfører Dagens minst spennende valg var i Andøy. Sp vant med et valgskred.

Mandag 14. oktober overtar han som ordfører i Andøy med partikollega Lill Pettersen som varaordfører.

Også samtaler med Ap

Senterpartiet fikk som kjent flertall alene i Andøy etter å ha fått 56 prosent av stemmene ved kommunevalget.

– Etter en intern prosess, har vi hatt samtaler både med Høyre og Arbeiderpartiet. Valget falt på Høyre. Ap valgte å være i opposisjon, men vi håper å få til et bredt samarbeid om omstilling og næringsutvikling, sier Nordmo.

Avtalen med Høyre innebærer at de to partiene kaprer fem av de syv plassene i formannskapet, der Høyre får én representant.

– Har dynamikken i Andøy Sp endret seg med den økte oppslutningen?

– Det sier seg selv. Vi får en mye større gruppe i kommunestyret der folk har forskjellige preferanser. Men vi har konkludert og mener å ha valgt det som er best for Andøy kommune og best for Andøy senterparti, sier Nordmo.

– Må finne gode løsninger

Høyres Matz Abrahamsen sier han er glad for at Høyre fortsatt er en del av posisjonen i Andøy.

– Det har vært en ærlig og åpen prosess. Vi har lang tradisjon for samarbeid med Senterpartiet og jeg er glad for at de vil samarbeide med oss etter det skuffende valgresultatet vi fikk. Jeg er glad for at vi fortsatt kan bidra i posisjon i Andøy. Og så er det veldig hyggelig at vi endelig får en kvinne i det politiske lederskapet, sier Abrahamsen.

Skuffet over Høyre

Abrahamsen er skuffet over drahjelpen fra Høyre sentralt i valgkampen.

– Utfra situasjonen med Andøya flystasjon, var vi klar over at vi ikke kom til å gjøre et like bra valg som i 2015. Høyre sentralt har bidratt lite for at vi skulle kunne gjøre et så bra valg som mulig. For min del har jeg hatt god hjelp av Jonni Solsvik frem til nå. Det har vært ei stø hånd å holde i, sier Abrahamsen.

– Gleder meg

Selv om det blir tøffe tak, gleder Nordmo seg til å ta fatt på ordførergjerningen.

– Jeg gleder meg, selv om det blir harde tak. Jeg har en viss aning om ordførerrollen og skal være et ombud for hele Andøy, sier Nordmo.

– Var forberedt

Lill Pettersen blir varaordfører i Andøy, og dermed får Andøy den første kvinnen i den politiske ledelsen.

– I oppkjøringen til valget har jo dette vært noe jeg har vært nødt til å vurdere som andrekandidat. Da resultatet var klart var jeg klar, sier Pettersen.

Utelukker sammenslåing

Både Abrahamsen og Nordmo understreker at det blir tøffe tak for Andøy de kommende årene. Nordmo utelukker at det vil føre til tanker om kommunesammenslåing.

– Det er helt urealistisk. Det skjer så mye spennende i Andøy som jeg tror vil skape vekst og økt folketall. Det er realistisk å ha fremtidstro og jeg er optimist. Men vi må sørge for å ha økonomisk styring til ting snur igjen, sier Nordmo.

Abrahamsen er enig i det siste.

– Vi må ikke havne på Robek-lista igjen. Da mister vi handlefriheten helt. Vi må kanskje trappe ned tjenestetilbudet i en periode og det kan bli smertefullt, sier Abrahamsen.

Ingen store endringer

Nordmo tror ikke det blir så store endringer selv om Senterpartiet nå inntar ordførerstolen i Andøy.

– De økonomiske rammene er de samme uansett hvem som styrer i kommunen. Men vi vil legge til rette for å ta hele kommunen i bruk og ha tjenester nært folk, sier Nordmo.

Vesterålen

Odd-Arne Andreassen er leder av Vesterålen senterparti. Partiet gikk frem i hele Vesterålen, men i Bø har Høyre flertall alene. Det er derfor kun i de fire andre kommunene at man kan bruke veksten til å skaffe seg innflytelse.

– Vi skal bruke dette til fordel for regionen. Senterpartiet har to fra Vesterålen i fylkestinget (Odd-Arne Andreassen og Kurt Jenssen) og vi har en fylkesråd (Bent-Joacim Bentzen). Fylkene får tilført flere oppgaver og da er det greit å være tilstede der beslutningene tas, sier Andreassen.