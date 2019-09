Skal fikse stikkrenne

Andøy

Tirsdag 23. april var en dramatisk dag på vegene i Andøy. Ved Nøss gikk det jordras over fylkeveg 976 og en stor stein havnet i fanggjerdet mellom Andenes og Bleik.

Det kom 44 millimeter nedbør på under to døgn, og ved fylkesveg 82 utenfor Andenes dannet det seg en stor vanndam på ene siden av vegen. Etter hvert vasket vannet ut vegfyllingen ved ei stikkrenne og vegen måtte sperres.

Fikk skadet bilen

En bilfører fikk skadet bilen sin for 12.000 kroner i forbindelse med at vegbanen sank ned på grunn av utvaskingen.

Statens vegvesen mente imidlertid at man ikke hadde gjort noe uaktsomt og ville ikke erstatte skaden.

– Elendig

Skaden på veien ble fikset senere samme dag som den oppstod i april, og etter hvert ble det lagt asfalt på vegen. Men bilistene er ikke helt fornøyd med reparasjonen.En trafikant kaller reparasjonen «Elendig» via nettsiden «FiksGataMi».

– Reparasjon etter bytte av stikkrenne er elendig. Den har aldri vært bra. Det er nå blitt til et stort hopp for biler, slik at man risikerer å knuse bunnpanner. Fart på stedet er 80km/h, skriver bilisten i meldingen som er kommet til Andøy kommune.

– Fikses før vinteren

Magne Berg i Statens vegvesen sier at «hoppet» skal fikses før vinteren.

– Det er blitt ei lita setning i veibanen etter at det ble fikset. Det var vanskelig å få det permanent slik forholdene var i april. Vi skal se på saken før vinteren, sier Berg til VOL.