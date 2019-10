LVO med stjernekonsert

Andøy

Baadsvik er blant verdens fremste tubaspillere, og det er ikke verst med tanke på at han begynte med tuba fordi det var det instrumentet som var ledig da han begynte i Spongdal skole musikkorps som 15-åring.

Baadsvik og LVO fremførte Fnugg Blues, som er komponert av Baadsvik og Tubakonsert av John Williams. Han er kanskje mest kjent som skaper av filmmusikk – ikke minst til Star Wars-filmene.

– Han er en av verdens største nålevende komponister. Musikken han lager er utrolig god musikk, ikke bare som filmmusikk, men også som klassisk musikk, sier Baadsvik.

Om det å spille sammen med LVO sier han følgende:

– Når jeg spiller med et amatørorkester er det akkurat det samme musikalske uttrykket vi prøver å få frem som med proffene. Det er kanskje litt mer presist, kanskje litt mer jevn balanse i et profforkester, men uttrykket kan være minst like bra, sier Baadsvik.