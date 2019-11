The Whale vekker oppsikt i arkitektmiljøer

Andøy

Det tyske arkitektmagasinet Designboom hadde tildelingen som toppsak på sin nettside.

Dette er vinneren av The Whale-konkurransen Bidraget til hvilket forslag om utforming av The Whale som er valgt, ble kunngjort i dag.

Designboom, som ble etablert i 1999, oppdateres daglig med nyheter om design og arkitektur og var verdens første nettpublikasjon som fokuserte på disse områdene. Magasinet er av Time Magazine betegnet som en av verdens 100 viktigste påvirkere innen design.

Mulig åpning av The Whale i 2022: – En konkurranse vi drømte om å vinne – Dette var en konkurranse vi drømte om å vinne, sier arkitekt Dorte Mandrup-Poulsen.

– Plassert i sjøkanten vokser Dorte Mandrups design ut av det dramatiske landskapet. Tilreisende og lokalbefolkning inviteres til å spasere på taket hvor man vil ha fritt utsyn til sjøen, fjellene, midnattsola og til og med nordlyset, skriver Designboom om forslaget til Dorte Mandrup AS.

Pressekonferansen om The Whale-vinner i opptak Fredag formiddag ble det kunngjort hvem som vinner The Whale-konkurransen.

Også nettsteder som det New York-baserte Cool Hunting, arkitektsiden ArchDaily, World Architecture Community, ArchitectAfrica.com har omtalt designet til The Whale.

Dagens Byggeri i Danmark skriver følgende i sin omtale:

– Enda en gang klarer Dorte Mandrup å skape arkitekter i pakt med naturen.

Dorte Mandrup AS har samarbeidet med Marianne Levinsen Landscape APS, JAC Studios, Nils Øien, Anders Kold, Thornton Tomasetti og AT plan & arkitektur i forbindelse med utkastet til The Whale.