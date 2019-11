Andøygutten trår til med flirekveld

Andøy

Ingen ringere enn NRK-veteran og humorist Tore Skoglund, revyguru Fridtjof Nordnes og magiker Radini med forestillingen «Du skal flire mye» stikker innom Risøyhamn skole. Kristin Andersen og Tone Fredriksen i Andøygutten forteller at de ble kontaktet av trioen som ønsket å besøke dem med showet som har lattergaranti.

– Det betyr at vi åpner dørene til «Magisk pubkveld» og «Du skal flire mye» på lørdag. Det blir forfriskninger og noe å bite i. Vi håper på en trivelig kveld med mye magi, galskap og moro, sier Andersen og Fredriksen. De er veldig glad for at de ble kontaktet.

Inntektsmuligheter

– Dette er med på å skape liv i bygdene og vi får en mulighet til litt inntekter. Vi har mye utgifter, blant annet høye strømregninger både til lysløypa og kunstgressbanen. Leieutgifter til svømmehall og gymsal trekker også en del, i tillegg til støtte til turneringer for våre fotballag, sier de.

Fliring og undring

I pressemeldingen fra «Du skal flire mye» heter det at de kommer med et show med mye fliring og en del undring. Skoglund har laget 400 programmer for NRK, og er mest kjent for sitt mangeårige samarbeid med «han Oluf», samt som programleder «Du skal høre mye». Han har mottatt Kongens fortjenestemedalje for sitt arbeid for humoren og folkehelsen. Makkeren Nordnes er blant annet kjent for fra TV-duoen «Joffen og Laffen». Han blir også brukt som revyinstruktør, og fikk en ærespris for dette arbeidet under Festspillene i Harstad. Radini er profesjonell magiker, og flere ganger norgesmester i trylling. Han er norsk mester i manipulasjon, som er trylling der magien skapes ved hjelp av fingerferdighet. Showet blir ofte karakterisert som standup-magi på grunn innslagene av humor. Forestillingen er i Rorbuas ånd med den levende, folkelige og varme nordnorske humoren som gjorde NRK-programmet så populært. Avslutningsvis anbefaler de publikum å ta med smertestillende tabletter mot latterkrampe i magen.