– Hva med alle som trenger viktige medisiner?

Andøy

På den langstrakte vakre øya nord i Vesterålen, finnes det bare ett apotek, nemlig Apotek 1 Neptun på Andenes.

Bengt Høyning er fortørnet over at det som var et planlagt strømbrudd, tilsynelatende har satt apoteket ut av spill.

– Dette var et strømbrudd som var annonsert fra Andøy Energi, og det skulle vare fra halv to på natta til halv seks i dag mårrest, men strømmen var tilbake i halvfem-tida, sier Høyning.

–Veldig betenkelig

Han forteller at det fredag henger en stor plakat på apotekdøra, som opplyser at det er stengt. Det henvises til legekontoret om det er noe viktig.

– Det står at de har stengt hele dagen fredag, og muligens også i lørdag. Det reagerer jeg på, fordi det finnes folk som er avhengige av og skal ha livsviktig medisin. Og legekontoret har tross alt stengt lørdager, sier han.

Ifølge apotekets side på Facebook er det tekniske problemer som følge av strømbruddet som er den bakenforliggende årsaken.

– Vi lever i en dataverden, og jeg synes det er veldig rart at et apotek skal være så sårbart. Her kan det ikke være kjørt noen sårbarhetsanalyse eller risikoanalyse som kunne gjort at de kunne unngått problemet. Jeg synes det er veldig betenkelig, sier Høyning.

Han viser til at på 1970-tallet var man vant til langt hyppigere og dertil uanmeldte strømavbrudd.

– Da visste man at var det meldt dårlig vær og storm, så gikk strømmen. Nå er det en helt annen stabilitet i strømnettet. Men selv på den tida så var da apoteket åpent selv om det hadde vært strømbrudd, sier han.

Eneste apoteket

Høyning viser også til at strømavbruddet var behørig annonsert fra Andøy Energi sin side, med annonse i Andøyposten.

– Dette er tross alt det eneste apoteket i hele Andøy kommune med utlevering av medisin til alskens mennesker. Og noen medisiner er kanskje så viktig at de må ha det hver eneste dag, påpeker Høyning.

Det har ikke lyktes VOL å komme i kontakt med Apotek1 Neptun for å få klarhet i hva som er årsaken til de tekniske utfordringene.