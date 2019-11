Vil bytte hyse mot torsk

Andøy

– Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag er tilfreds med at Landsstyret i Norges Fiskarlag har signalisert vilje til å vurdere en kvotebytteordning mellom kystflåten og havfiskeflåten for fiskeslagene torsk og hyse. Dette er også i tråd med at Styret signaliserte det samme i en uttalelse fra september vedr. reguleringene for 2020, heter det i en pressemelding fra Nordland fylkes fiskarlag.

Fylkesfiskarlaget foreslår å bytte bort 8.000 tonn hyse fra lukket gruppe og 2.500 tonn av gruppekvoten til åpen gruppe med torsk fra den havgående flåten.

Årsaken er at man ikke regner med at kystflåten vil klare å fiske opp hele hysekvoten i 2020.

– Styret anbefaler Norges Fiskarlag om å arbeide for et bytte av hyse mot torsk innenfor de kvanta som er nevnt foran. Styret anbefaler videre at en går for et bytteforhold på 2,5 slik at for hvert tonn hyse som byttes bort til havfiskeflåten så mottar kystflåten 0,4 tonn torsk.

Det vil si at lukket gruppe vil få 3.200 tonn torsk i bytte for hysa, mens åpen gruppe får igjen 1.000 tonn torsk.

– Byttet bør foregå av hele avsetningen til lukket gruppe og åpen gruppe separat. I lukket gruppe bør så både fratrekket av hyse og tilførsel av torsk både belastes og fordeles innenfor de fire gruppene i Finnmarksmodellen, skriver fylkesfiskarlaget i pressemeldingen.

Fylkesfiskarlaget ber Norges fiskarlag om å sørge for en avklaring snarest.

Økt torskekvote i 2020

I oktober ble det klart at den totale torskekvoten øker med 13.000 tonn i 2020 til totalt 738.000 tonn.

Av dette får Norge en kvote på 334.277 tonn, inkludert 21.000 tonn kysttorsk og 7.000 til forskningsfangst.

Også hysekvoten økes i 2020 til 215.000 tonn. Den norske andelen av dette er 105.159 tonn.