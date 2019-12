Oppfyller lærernormen

Andøy

Utdanningsdirektoratet publiserte denne uken tall for antall elever per lærer i grunnskolen. Tallene for Nordland viser at de fleste kommunene oppfyller normen, som ble innført i 2018.

Fra 2019 er kravet skjerpet. Nå kan det maksimalt være 15 elever per lærer for 1. til 4. trinn, mens det fra 5. til 10. trinn kan være 20 elever.

Nordland og Vesterålen

Flakstad, Grane, Saltdal og Træna når ikke målet for ett av de tre årstrinnene i skolen, mens Nesna kun oppfyller normen for de yngste elevene.

Når det gjelder Vesterålen og Lødingen, har de fleste kommunene bedret seg ett eller to alderstrinn fra skoleåret 2018/2019 til 2019/2020.

Unntaket er Øksnes, der man på alle trinnene har fått flere elever per lærer.

Kommune 1.-4. trinn Endring 5.-7. trinn Endring 8.-10. trinn Endring Andøy 8,34 -4,95 14,24 -1,38 15,08 1,51 Bø 11,97 1,87 9,58 -0,65 13,40 -0,81 Hadsel 14,76 1,19 13,21 -2,37 14,61 -1,55 Lødingen 11,25 -0,07 13,95 0,54 11,25 2,28 Sortland 14,54 1,53 13,61 -0,87 17,15 0,35 Øksnes 12,28 1,16 15,84 2,04 14,57 1,87

Andøy har særlig fått færre elever per lærer for 1. til 4. trinn, mens Sortland har den største endringen andre veien for 8. til 10 trinn. Her er det blitt drøye to elever mer per lærer i Sortland-skolen.

1.100 flere lærerårsverk

Direktoratet skriver i en pressemelding at det er blitt 1.100 flere lærerårsverk i den offentlige grunnskolen. Færre elever totalt og flere lærere gjør at antall elver per lærer er det laveste på 11 år.

Direktoratet skriver videre at det fortsatt mangler lærere i grunnskolen og at det størst lærermangel i de store kommunene.

Det er også blitt færre ukvalifiserte lærere og at det er blitt flere lærere som oppfyller kompetansekravene.