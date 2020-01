Andværing tatt ut på skyggelandslag

Andøy

Dette står å lese i en pressemelding på NFFs hjemmeside. Samlingen finner sted i månedsskiftet og inkluderer, i tillegg til spillere som er tatt ut på det nevnte skyggelandslaget, G16-landslaget og to tropper til G15-landslaget.

Dette er det nest øverste nivået i NFFs spillerutviklingsmodell, der det neste steget for de unge spillerne er å spille landskamper.

– Målet med samlingen er først og fremst å gi spillerne inspirasjon og referanser som gjør at de forhåpentligvis jobber enda bedre i hverdagen. Totalt er cirka 50 spillere i hvert alderskull tatt ut og det skal spillerne være stolte av. Det er cirka 1000 spillere per kull som vurderes som talenter og er inne på et eller annet nivå i Landslagsskolen, sier fagansvarlig for Landslagsskolen, Håkon Grøttland til NFFs hjemmeside.

Moutaz Ali Alzubi er ikke ukjent med landslagssamlinger og var sist på tilsvarende samling i fjor sommer.

Andenes-talent møtte landslagskeeper Moutaz Ali Alzubi fra Andenes IL deltar denne uken på talentleir i fotball i Porsgrunn sammen med Norges mest talentfulle 14-, 15- og 16-åringer.