Håper på laks i merd til sommeren

Andøy

Det er Fiskeribladet/Tekfisk som skriver dette.

Vol har tidligere påpekt at det er stor interesse for selskapet Andfjord Salmon. I desember i fjor passerte selskapet én milliard kroner i markedsverdi.

Nå skriver Tekfisk at byggingen er i gang på Kvalnes på Andøy, noe som innebærer at de skal sprenge seg ned 20 meter ned i grunnen.

– Det første vi oppdaga var at hvis anlegget sto langt oppe på land, måtte vi løfte vannet veldig høyt. Det er selvfølgelig veldig energikrevende. Da fant vi ut at vi sprenger oss ned i grunn og legger anlegget der, sier Ben-Tommy Eriksen i en podkast på tekfisk.no, gjengitt på Fiskeribladet.

Ett kar, så ti

De er også i gang med å lag grøfter slik at svære rørledninger går inn og ut av glassfiberkarene. Vannet skal hentes fra 25 meters og 160 meters dyp: Det de kaller sommerinntak og vinterinntak.

– Vi skal ha 20.000 kubikk vann i timen, eller 200.000 kubikk til alle bassengene hver time. Det er mye vann, sier Eriksen til Tekfisk.

Første byggetrinn innebærer et basseng for 1000 tonn laks. Byggetrinn to er ti basseng.

– Vi regner med å ha fisk i bassenget i løpet av sommeren. Så er det ikke så mange måneder før vi begynner på neste anlegg når vi ser at det fungerer og hva vi må optimalisere.