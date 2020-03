Skal vurdere Rock Mot Rus tirsdag

Andøy

Geir Maan i Hvalsafari AS sier at de har hatt turister på kvalsafari som har reist ut fra Milano. Milano er hovedstad i regionen Lombardia, som italienske myndigheter har stengt av for å begrense spredningen av koronaviruset.

Stokmarknes sykehus er godt forberedt på å motta koronasmittede – Vi er forberedt dersom sykehuset på Stokmarknes mottar pasienter som er smittet av covid-19, sier kommunikasjonssjefen ved Nordlandssykehuset.

Det er også i området rundt Milano at mange av nordmennene som er smittet har vært på reise. Folkehelseinstituttet (FHI) fraråder nå nordmenn å reise til Nord-Italia.

I tillegg til turister, skal det nå være kommet militært personell til Andøya flystasjon som til vanlig er stasjonert i Italia. Dette i forbindelse med militærøvelsen Cold Response.

VOL har derfor spurt om Andøy kommune har oversikt over tilreisende turister og om det er satt i verk tiltak knyttet til turistene.

Rådmann Kirsten Lehne Pedersen svarer følgende:

– Vi forholder oss til vurderinger fra kommuneoverlegen som er vår smittevernlege, og tilbakemeldingen er som følger:

– Andøy kommune har ingen oversikt over hvor turister som besøker kommunen kommer fra. Andøy kommune følger nasjonale retningslinjer i sitt smittevernarbeid. Det er ikke kommet restriksjoner om innreise fra land som er ansett som områder med utbredt spredning. Utenlandske turister og arbeidere ansees, på nåværende tidspunkt, ikke være noen smittekilde for fastboende, skriver Lehne Pedersen.

Vurderer Rock Mot Rus

Mandag kom nyheten om Bø kommune stenger sine skoler fra og med tirsdag. Det advares også mot arrangementer med mange tilreisende.

VOL har derfor spurt kommunen om man har vurdert Rock Mot Rus, som skal gå av stabelen 3. til 5. april i år. Det kommer normalt mange tilreisende ungdommer fra hele Nord-Norge til Rock Mot Rus.

– Når det gjelder arrangementet Rock mot Rus, skal det gjøres en endelig vurdering i morgen, svarer Lehne Pedersen.