Rock mot Rus avlyses

Andøy

- Det er med tungt hjerte vi avlyser Rock mot Rus. Vi hadde håpet å slippe å gjøre det, men basert på kommuneoverlegens råd er dette det eneste forsvarlige å gjøre, forklarer festivalsjef Kristin Krey.

Mange tilreisende

Rock mot Rus har lenge vært et høydepunkt for mange, og ungdom fra hele landsdelen kommer bussende til Andøy for å delta. Når mange mennesker samles på et lite område, vil smittefaren være stor om bare én blant publikum er smitte

- Kommuneoverlegene i Lofoten og Vesterålen har anbefalt oss å både avlyse arrangement med mange tilreisende og større arrangement der folk har kontakt over tid. Rock mot Rus er jo begge deler, fortsetter Krey.

Folkehelseinstituttet anbefaler også tirsdag ettermiddag å avlyse eller utsette samtlige arrangement med over 500 deltagere.

- Vi skjønner om mange nå blir skuffa. Jeg synes selv dette er fryktelig fryktelig trist. Men dette er utenfor vår kontroll.

Flere arrangement avlyst

Kommunen har de siste dagene avlyst og utsatt flere arrangement for å forebygge spredning av koronaviruset. Alle arrangement på eldre- og sykehjem utgår blant annet inntil videre.

- Vi ønsker å være på den sikre siden og forebygge så godt vi kan, sier rådmann Kirsten Pedersen. - Basert på rådene fra kommuneoverlegene og folkehelseinstituttet kommer vi til å vurdere alle arrangement i kommunal regi fortløpende. Vi oppfordrer andre arrangører til å gjøre det samme.

Smittevern er solidaritet

For de aller fleste er koronaviruset ufarlig, men for eldre og personer med nedsatt immunforsvar kan det bli alvorlig. Derfor bes også alle tenke seg om to ganger før de drar på besøk på eldre- og sykehjem. Har du symptomer på forkjølelse eller influensa, bør du av hensyn til beboerne vente to uker før du besøker helseinstitusjoner.

- Godt smittevern er solidaritet. Vi må ta vår del av samfunnsansvaret for å ikke utsette risikogruppen for unødvendig fare. Ved å vaske henda og bli hjemme dersom du er syk, gjør du en viktig jobb for å begrense spredningen av viruset, avslutter Pedersen.

Anbefalingene fra kommuneoverlegene i Lofoten og Vesterålen finner dere vedlagt.