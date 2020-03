Vil finne nye datoer for revyforestilling

Andøy

Revygruppa skulle hatt forestilling på Andenes 17. og 18. april og i Oslo 1. mai. Forestillingen i Oslo skulle skje i samarbeid med Andøya kommune og et planlagt næringsseminar 30. april.

Tidligere denne uka ble det klart at Andøy kommune avlyste sitt arrangement i Oslo. Det samme gjør nå Fyr Laus.

– En eventuell gjennomføring av forestillingene ville ikke vært forsvarlig hverken for publikum eller for oss i revygruppa selv, skriver revygruppa.

Men man gir ikke opp tanken om å få fremføre «Deilig å levere…». Det gjelder både Andenes og Oslo.

– Fyr Laus vil i den nærmeste tiden gå i dialog med SAMSKAP og Oslo Konserthus for å finne alternative datoer for å kunne spille forestillingen. Ved en utsettelse av forestillingen vil allerede kjøpte billetter fortsatt være gyldige når forestillingen settes opp. Med alle de utfordringer som arrangører av forskjellige typer kulturarrangement opplever for tiden ber vi om forståelse for at dette kan ta noe tid å finne ut av, skriver revygruppa videre, og sier at man vil komme med oppdatert informasjon når man vet mer.