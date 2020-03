Avlyser Lionsmessa

Andøy

Lionsmessa har vært et kjent vårtegn i Andøy, men de seneste årene har det vært litt frem og tilbake.

Før ble messa arrangert i Idrettshallen på Andenes. Sist det skjedde var i 2016. I 2017 ble messa avlyst på grunn av manglende interesse. I 2018 ble messa arrangert i Norlandiahallen på Andenes. Dermed fikk alle utstillerne plass innendørs.

Folk strømmet til den 42. Lionsmessen på Andenes: – Genialt å få alle inn i varmen Både utstillere og publikum var strålende fornøyd med årets Lionsmesse, som for første gang hadde alle utstillerne innendørs.

I fjor var det ingen messe, men i år var det altså planer for ei ny Lionsmessa. Men så kom koronaviruset.

Dahle skriver at messestyret har fulgt de råd som smittevernlegene i Vesterålen har gitt om at større arrangement blir avlys, og risikoen ved å arrangere messa vil føre til stor smitterisiko siden det vil være mye over 100 mennesker samlet på en gang.

Selv om det er to måneder frem til planlagt arrangement, skriver Dahle at man vil være på den sikre siden.

– Situasjonen endrer seg veldig raskt. Hvordan situasjonen/statusen vil være rundt 1. juni 2020 er vanskelig å si. Imidlertid har messestyret tatt beslutningen om å avlyse arrangementet allerede nå for å være på den sikre siden med tanke på å forhindre koronasmitte, skriver Dahle i pressemeldingen.