Testresultater fra Andøy er negative

Andøy

Søndag skrev Vol om det ble iverksatt tiltak i to barnehager i Andøy i forbindelse med korona, for å stoppe smittekjeden umiddelbart dersom to personer med korona-liknende symptomer viste seg å være smittet.

– Heldigvis har dette blitt oppdaget så tidlig i forløpet at vi har mulighet til å stanse en mulig smittekjede dersom det skulle vise seg at de er smittet, uttalte smittevernlege Astrid B. Holm i forbindelse med at nyheten ble kjent.

Nå har svaret på prøvene blitt offentliggjort, og de viser seg begge å være negative. Dette opplyser kommunikasjonsrådgiver i Andøy kommune, Tuva Grimsgård.

Det betyr at det fortsatt ikke er kjente smittetilfeller av korona i Andøy.