– At dere rocker mot dette viruset gjør meg stolt.

Andøy

Årets tradisjonelle Rock Mot Rus måtte avlyses på grunn av koronaviruset. I stedet får du Rock Mot Virus. Her kan du se kulturministerens hilsning til festivalen.

Rock Mot Virus starter fredag kveld. Også lørdag blir det festival på internett, da med kåring av vinneren av rockemønstringen og utdeling av Willy Oftedals ærespris.

Slik blir Rock Mot Virus Lover stuekonsert med Moddi Det blir rockefestival på Andøya også i år, selv om den blir litt annerledes på grunn av koronaviruset. Kristin Krey, Svein Spjelkavik og Charles Ellingsen forteller her hvordan festivalen blir, og hvorfor Rock Mot Rus arrangerer Rock Mot Virus.

– Vi vet at ministerne våre jobber nærmest døgnet rundt for tiden og er veldig takknemlig for at kulturministeren tar seg tid til å hilse til oss. Det betyr mye for oss, sider Kristin Krey, festivalsjef i Rock Mot Rus som i kveld (fredag) sparker i gang Rock Mot Virus. En digital utgave av Rock Mot Rus, produsert av en håndfull RMR-ere.

– Vi følger alle pålegg gitt av smittevernsmyndighetene og kommuneoverlegen. Foruten programlederne, Svein Spjelkavik og Constanse Kleppe er det bare produsent Charles Ellingsen, Nikoline Spjelkavik (regi), Eskil Løkke (foto/klip) Linn-Cecilie Rønneberg (fotojournalist), Thomas Seines (Lys) og Lars Petter Dahl (lyd) som er til stede, sier Kristin Krey.

Takk til artister

Bare to artister opptrer liv i idrettshallen fredag. Det er trioen PAN fra Andenes og Joakim Hansen (Nordlands pøbel). En lang rekke artister bidrar med musikk og hilsninger.

– Vi er så glade for alle vennene våre har stilt opp og gitt oss av sin tid. Moddi gir oss en eksklusiv halvtimes stuekonsert fra Oslo, Violet Road har laget sin egen personlige dokumentar og ellers medvirker Spellmannsprisvinner Ingeborg Oktober, Vederkast, Kajander, Henrik Sandnes, Hellflower, Ohmwork, Tore Pang, Lyse Netter, Resirkulert, Kryp, Beaten to Death, Endolith, Cult Member og en god del flere, sier Kristin Krey.