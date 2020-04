Tromsøband med bleiksværing vant rockemønstringen

Andøy

Juryen hadde totalt plukket ut fem band blant årets deltakere. Tredjeplassen gikk til Féleth fra Alta, mens Red Ocean fra Bodø fikk andreplassen.

Siv Janna Glømmi fikk Willy Oftedals ærespris –Livredder, motivator og forkjemper for unge og kultur, er omtalen Siv Janna Glømmi får. Lørdag fikk hun Willy Oftedals ærespris – som den tiende prisvinneren.

Seieren betyr at Desert State of Mind sikrer seg 20.000 kroner og opptreden under neste års Rock Mot Rus.

Juryleder og booking-ansvarlig Renate Ingvartsen sa at det hadde vært en tøff jobb å plukke ut de beste bandene.

Hun sa også at en digital festival hadde åpnet for deltakelse fra band som under normale omstendigheter ikke ville tatt turen til Andenes og Rock Mot Rus.

Om vinnerbandet Desert State of mind sier juryen at de digget låten til bandet som spiller stonerrock, at de er dyktige musikere.

Bandet har base i Tromsø. Bandmedlem Eskil Magne Andreassen har pappa fra Bleik på Andøya og kan dermed regnes som bleiksværing.

Her er juryens vurdering av de fem beste bandene fra årets rockemønstring.

1-plass: Desert State of mind

Vinner av den første digitale rockemønstringen 2020 er et band som overbeviste juryen med en gang de kicka i gang med den kule deltakerlåta! Vinneren spiller stoner/psykdelisk rock med innslag av blues og metal. Med andre ord hardt og tøft! De behersker sjangeren svært godt. Det er dyktige og tekniske musikere som lever seg godt inn under opptreden. Vinnerlåta oser av energi og er variert med originale vendinger og overraskende elementer uten å bli kaotisk. Vi rett og slett digget det!

Vinneren spilte som nr 2 i konkurransen og satte lista høyt for resten av natten. Juryen er enstemmig. Vinner av årets rockemønstring og 20 000 kr rikere, er Desert State Of Mind fra Tromsø! Gratulerer! Vi ses til neste år!

2-plass: Red Ocean

Umiddelbart bra førsteinntrykk av dette bandet! Vi ble helt bergtatt av vokalistens særegne stemme! Det er ungt og fresht og samtidig noe old school over sounden. Veldig fin oppbygning av låta. Dette er altså første gang dette bandet deltar i rockemønstringen og vi håper det ikke blir den siste!

Dette er et band vi i juryen tro kan bli noe mer! Vi håper å få sett mer av dere! Andreplassen går til Bodø og til bandet Red Ocean!

3-plass: Feleth

Dette death- metal bandet dundret på med en brutal, tight, intens og blytung opptreden under årets rockemønstring. Musikerne er teknisk dyktige og de er flink til å få de melodiøse gitarene spleisa med den ekstreme vokalen. Vokalisten har en enorm spennvidde på vokalen. Låta er velkomponert og har en bra dynamikk og bandet behersker sjangeren sin meget godt. Vi elsker synth-elementene.

Vil tro det hadde blitt både mosh og cirle pit under denne konserten dersom den hadde vært i fysisk format.

Tredjeplassen går til Finnmark og nærmere bestem til Altas Feleth!!

4-plass: Bombad

Tight, godt driv og super energi! Klarer de dette nå, så vil de definitivt klare mer episke ting i tiden som kommer! Hardcore! Sykt bra intensitet og skikkelig stødig. Dyktige musikere!

Fjerdeplassen går til Tromsøbandet Bombad

5-plass: Vilde Bye

Femteplassen går til en musiker som deltok for første gang i år. Musikeren har et enormt talent og klarer med kun sin særegne stemme og fine stødige gitarspill, å fylle et rom. Låta er helstøpt, med en veldig bra tekst.

Tonnevis av særpreg i stemmen, og meget lovende for sin unge alder. Kan nå langt.

Kombinasjonen på å være tight på instrumentet og samtidig beherske å synge samtidig med en slik ro som hun gjør, er bare å ta av seg hatten for. Hun har en integritet som en gammel sjel og er en gitarist av rang! Vi bøyer oss i støvet!

Femteplassen går til Vilde Bye fra Tromsø,