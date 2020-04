Ikke sikkert alle barnehagene i Andøy åpner samtidig

Andøy

Ordfører Knut Nordmo holdt sitt ukentlig informasjonsmøte om koronasituasjonen med pressen onsdag. Med på møtet var også kommuneoverlege Anders Stave, skolefagig rådgiver Sveinung Ellingsen og næringssjeg Brita Erlandsen.

42 testet

Stave opplyste at 42 personer i Andøy er testet for koronavirus. 38 av testene har vært negative og man venter svar på de fire andre.

– Dette er noe vi vil følge opp i dag og utover i påsken, sa Stave.

Han sa videre at Andøy foreløpig har nok smittevernutstyr og at man jobber med løsninger for transport av eventuelle koronasyke og hvor man skal behandle dem lokalt.

Stave sa også at han hadde forståelse for at folk er bekymret over at forsvarsansatte kan komme tilbake til Andøy etter reise sørover og gå rett på jobb.

– Vi har tett dialog med Andøya flystasjon om dette. Det vil ikke være hensiktsmessig å stå klar for å teste dem gjelder når de kommer tilbake etter reise, sa Stave.

Omsetningsrekord

Næringssjef Brita Erlandsen redegjorde for noe av det næringsavdelingen jobber med. En rekke bedrifter har mistet omsetningen på grunn av koronatiltakene, men det er også lyspunkter.

– Himmel og hav interiør har egen nettbutikk og de kan melde om omsetningsrekord for mars, sa Erlandsen.

– Blir ikke det samme

Skolefaglig rådgiver Sveinung Ellingsen sa at selv om barnehager og skole etter hvert skal åpne, blir det ikke normale tilstander når det skjer.

– Det vil være ulike tiltak som oppstart til forskjellig tid, inndeling i grupper, forskjelige friminutter med mer, sa Ellingsen.

Skolene skal delvis åpne 27. april, mens barnehagene åpner 20. april.

– Barnehagene får litt dårligere tid til å forberede oppstart. Det er derfor ikke sikkert at alle barnhagene åpner samtidig. Det kommer vi tilbake til etter påske, sa Ellingsen.