Kommune uten smitte: – Vi kan ikke stenge broen, havnen og flyplasser

Andøy

Omkring 4.500 personer bor i Andøy.

54 av dem er blitt testet for coronaviruset. Alle prøvesvarene er negative.

Nord-Norge har hatt langt mindre smitte enn Sør-Norge. Kun 0,48 per 100.000 innbyggere I Nordland er registrert smittet totalt og én person fra fylket har dødd med coronaviruset 1. mai, ifølge VGs oversikt.

– Hvorfor er det ikke påvist smitte på Andøy?

– Det kan skyldes god dugnadsånd, god plass i vakre naturomgivelser, den såkalte «søringkarantenen», som jeg heller liker kalle «solidaritetskarantenen» og en liten dose flaks, sier kommuneoverlegen i Andøy Anders Stave når VG møter ham i Andenes.

Stave har jobbet som fastlege i Andenes siden 2014. Da coronaviruset rammet Norge, ble han fungerende kommuneoverlege. Han er selv født og oppvokst på øya.

Han understreker at det likevel kan være eller ha vært smitte i kommunen som ikke er blitt fanget opp.

Innførte «søringkarantene»

Siden 14. mars måtte alle som kom sør fra Dovre i «søringkarantenen». Vedtaket ble opphevet 14. mars.

– I starten tror jeg de fleste var opptatt av å få på plass systemer og tiltak. Og det var jo et faktum at det var mer smitte i sør, sier Stave.

Stave er klar over kritikken mot «søringkarantenen» fra juseksperter, men han står fast ved at det var rett tiltak til rett tid. Han forteller at kommunen har brukt tiden til å forberede seg på smitte.

– Vi har planlagt for det verste og håper på det beste. Det var mye som skulle på plass og det var viktig. Og så har du eksempler fra nabokommuner der de oppdaget smitte hos en som satt i karantene og kom fra sør, sier han.

– Var det vanskelig å håndheve karantenen?

– Nei. Det var nok mest fordi hele regionen var samstemt, sier Stave.

Andøy holdt seg på samme linje som Lofoten og Vesterålen. Lofotkommunene Vestvågøy og Flakstad har flere påviste smittetilfeller, men flere av kommunene i regionen står uten smitte, ifølge VGs oversikt.

Det var i hovedsak kommunens egne innbyggere som hadde vært på ferier og turer og ble rammet av karantenebestemmelsene.

– Det gikk greit. Folk hadde forståelse, ifølge Stave.

Fornøyd med tiltak

En av Andenes kompisgjenger samles «hver dag» på restauranten på Hvalsenteret. I en uke har de nå kunnet se hverandre igjen, etter restauranten har vært stengt som et coronatiltak.

Latteren sitter løst rundt bordet og det er godt å møte hverandre igjen.

– Hvordan har dere opplevd tiltakene i kommunen?

– Det har vært bra, det, er det unisone svaret.

– Vi har vært fornøyde med tiltakene lokalt og nasjonalt, understreker Arne Skogvold.

Han forteller at det generelt har vært forståelse for søringkarantene og at innbyggerne har hatt forståelse for og fulgt rådene.

Ordfører i Andøy kommune Knut Andreas Nordmo (Sp) roser både kommuneoverlegen og innbyggerne:

– Vi har fulgt smittevernrådene fra kommunens smittevernlege og de nasjonale rådene tilpasset lokale forhold. Ikke minst har vi dyktige medarbeidere i kommunen og oppgående innbyggere som følger rådene, sier han.

Nordmo understreker at kommunen vil fortsette å følge rådene fra kommuneoverlegen i turistsesongen som kommer.

Forberedt på smitte

Til tross for at både innbyggerne og kommunen har vært fornøyde med tiltakene, ser ikke Stave for seg å innføre en ny søringkarantene.

– Nå er vi lenger ut i fasene av epidemien, så det har ikke samme effekt. Det vil gi en falsk trygghet.

– Kan det bli aktuelt å innføre slike karanteneregler igjen?

– Nei, det har ikke veldig stor effekt når det er lokal smitte ellers i klynger i Nord-Norge. Det ville blitt karantene fra alle veier, det gir ikke mye mening. Det er tiltak som mister sin effekt.

Likevel vil det kunne bli aktuelt med lokale tilpasninger av nasjonale anbefalinger.

Stave har skrevet jevnlige oppdateringer til Andøys innbyggere. I den siste oppdateringen fra 26. april skriver han: «For å være ærlig blir jeg overrasket om vi ikke får vårt første tilfelle her i løpet av et par uker».

– Hvordan er kommunen rustet for en mulig smittesituasjon med turister som blir syke og belaster helsevesenet her?

– Det er klart det er en balansegang og vi ønsker folk hjertelig velkommen. Men man bør ikke komme hvis man er syk og man bør følge nasjonale råd og følge med på Helse-Norge og FHI. Man bør kanskje ikke legge de mest formfaste planene nå, og det er ingen skam å snu, påpeker han.

Kan ikke stenge kommunen

Stave understreker at Andøy ligger to timer fra nærmeste sykehus, og logistikk og transport er ofte en utfordring, spesielt med periodevis stengte veier, storm og vanskelige landingsforhold for luftambulanse.

– Vil det kunne bli aktuelt med begrensninger på campingplasser?

– Nei, det vil bli begrensninger eller råd om stengte fellesarealer, sier han og fortsetter:

– Vi kan ikke stenge broen, havnen og flyplasser.

– Har det vært fristende på noe tidspunkt?

– Ja, det kan jo ofte være det, ler han.

Innbyggerne selv har vært gode til å følge smittevernrådene, ifølge Stave.

– Jeg føler de er tålmodige og tillitsfulle folk.

Stave trekker frem det nordnorske livsmottoet med «å sta han av».

– Hvem «han» er, er ikke definert ordentlig. Men vi er jo flinke med «å stå han av», vi har ikke hatt noe valg, sier han.

– Vi lever litt i limbo og går og venter. Våren er tid der det vanligvis skjer litt etter å ha gått i dvale i vinter. Nå må folk være tålmodige som våren kommer.