– Har vært en solid leder med stor omsorg for sine medarbeidere

Bjørnstad Jensrud overtok som sjef ved 133 luftving i desember 2014. Hun ble med det Norges første kvinnelige militære flyplass-sjef.

Sjefsbytte for 133 luftving på Andøya flystasjon: – Dere leverer langt utover det som forventes Ny sjef for 133 luftving, Eirik Guldvog var først og fremst opptatt av å rose innsatsen til personellet, etter at generalmajor Tonje Skinnarland høytidelig innsatte ham ved å overlevere kommandokården som symbol på myndigheten.

Hun var godt kjent med Andøya flystasjon og Andøysamfunnet fra før, etter å ha tjenestegjort som navigatør og taktisk koordinator på Orion-flyene fra 1991 til 1998.

Stillingen som luftvingsjef hadde hun frem til 2020, da luftvingledelsen ble flyttet til Evenes og Eirik Guldvog overtok som sjef. Bjørnstad Jensrud fortsatte som avdelingssjef ved Andøya flystasjon.

Fikk kreft i hodet samtidig som kampen for flystasjonen raste: Nå er luftvingsjefen tilbake for fullt Hun følte seg nærmest udødelig, og har alltid fått til det hun ønsket seg. I fjor ble livet hennes kraftig forandret etter å ha fått kreft i hjernen, samtidig som Stortinget med et pennestrøk raderte bort Orionbasen hun leder på Andøya flystasjon.

Omtrent samtidig som Andøya flystasjon ble vedtatt nedlagt i 2016, fikk Bjørnstad Jensrud en kreftdiagnose, noe hun fortalte om i et intervju med Andøyposten 19. januar i 2017.

– En trygg avdelingssjef

– For meg og for Luftforsvaret er dette et meget trist budskap å motta. Ingvild har for meg vært en god kollega og min nærmeste avdelingssjef. Hun har vært en trygg avdelingssjef å ha på Andøya i oppstarten av min periode som sjef for 133 Luftving. Selv om vi har visst at Ingvild har vært alvorlig syk i flere år, er det trist når det skjer, sier Guldvog til VOL.

– Hun har for Luftforsvaret vært luftvingsjef i en turbulent periode for avdelingen, og til tross for det har Ingvild stått i spissen for en avdeling som har levert bra for MPA-operasjoner for Luftforsvaret og for nasjonen Norge på en høyst tilfredsstillende måte, sier Guldvog videre.

Siste oppstilling for 133 luftving: – Det som er levert herfra er i særklasse – Vi har levert langt over det vi er dimensjonert for, sa oberst Ingvild Bjørnstad Jensrud da hun takket personellet ved Andøya flystasjon for innsatsen fredag.

– Ingvild har vært en solid leder i Luftforsvaret. En leder med stor omsorg for sine medarbeidere og sammen har hele Andøya flystasjon stått i stormen de seneste årene og levert gjennom krevende år. At Ingvild nå er borte blir et stort savn både for meg personlig, for 133 luftving og for Luftforsvaret.

– Selv om vi er berørt, går tankene våre til Henrik, barna og den nærmeste familien i denne stunden, sier Guldvog.