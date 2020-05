Nordvoll etterlyser rakettfart på Andøya

Andøy

Det kommer frem i en pressemelding fra Nordland Fylke.

I helgen ble det kjent at Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen mener at Andøya Spaceport «på sikt vil kunne være en strategisk viktig ressurs for å ivareta norske forsvars- og sikkerhetspolitiske interesser samt styrke vårt bidrag til NATO og samarbeid med nære allierte.»

Tirsdag legger regjeringen frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. I pressmeldingen skrives det at det er en klar forventning fra nord om at regjeringen nå endelig finner plass til Andøya Spaceport.

– Det er nå regjeringen må legge de store pengene på bordet og vise at de prioriterer nordområdepolitikken, sier fylkesrådsleder i Nordland Tomas Norvoll (Ap).

– Støtte fra hele Norge

Andøya Spaceport, som eies 90 prosent av staten og 10 prosent av Kongsberg Defence & Aerospace, har gjennom flere søknader bedt om finansiering fra staten for å kunne bygge en oppskytningsbase for små satellitter på Andøya.

Norvoll peker på at det de siste ukene har kommet bred nasjonal støtte til realisering av Andøya Space Port. Aktører som Abelia, Tekna, Kongsberggruppen, Nammo, NIFRO, UiT og NTNU har alle understreket hvor viktig det er å få på plass Andøya Space Port.

– Vi skal merke oss at viktige organisasjoner og utdanningsinstitusjoner er så tydelig på at Norge nå må realisere Andøya Space Port, sier Norvoll.

– Viktig for Norge

Norvoll mener Andøya har geografiske fortrinn, eksisterende infrastruktur og kompetanse som potensielt kan gjøre en norsk oppskytningsbase konkurransedyktig i møte med lignende prosjekter i Storbritannia, Portugal, Sverige og New Zealand.

– Jeg registrerer nå at Forsvarsdepartementet også melder om interesse for Andøya Spaceport fra blant annet land som Canada, Tyskland, Storbritannia og USA, sier Norvoll.

Han ber nå regjeringen fjerne all tvil og sier at tiden for utredninger nå må være forbi.

– Dette er viktig for nordområdenasjonen Norge, fylkesrådslederen.