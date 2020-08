Daniel Felix er femte generasjon gårdseier i Buksnesfjorden

Det var faen meg tungt i starten, men veldig viktig for meg

Andøy



Daniel skulle egentlig være i Oslo mesteparten av sommeren, men på grunn av pandemien reiste han nordover for å trø til i familiebedriften. Han tok tidlig et valg i retning av det kreative, og til høsten bygger han på filmutdannelsen ytterligere. Han drømmer om å lage en miniserie for TV om Tore Hund og Hårek på Tjøtta. – Det foregikk mye spennende på den tida der, sier han.