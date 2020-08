I år blir det digitalt juleteater

Andøy

– Det betyr ikke at vi skal bryte tradisjonen helt. Vi lager juleteater også i år, men på en helt annen måte, og med langt færre aktører. Med digitale visninger kan kanskje enda flere se teater fra Dverberg. Vi vil fortelle mer om dette over helga, fortsetter han videre.

Spjelkavik skriver at det tradisjonelle juleteateret stoppes av koronaviruset.

– Teaterklubb’81 har nå bestemt seg for at det for første gang på 30 år ikke blir romjulsteater slik vi er blitt vant til det på Dverberg. Det er umulig å holde avstand med 100 aktører og mer en 1300 i publikum, fordelt på seks forestillinger, skriver Spjelakvik.

Forestilling i helga

Skal du se en teaterforestilling på Dverberg er dermed «Usynlig selskap», som vises fra torsdag til og med søndag ved Dverberg kirke, eneste muligheten på en god stund. Forestillingen er en hyllest til fantasien.

– Usynlig selskap er et vandrende radioteater i området rundt Dverberg kirke som er inspirert av Regine Normann sine fantastiske eventyr. I denne unike forestillingen får publikum får utdelt hver sin lyd-spiller. Med en ekstraordinær nyhetssending fra Radio Heartbeat på øret starter jakten på fantastiske skapninger både inne i publikums hode og i den magiske Klokkerfjæra, skriver arrangøren om forestillingen.

Det er sjuende gang at TK ’81 arrangerer sommerteater.

Forestillingen vises hvert 20. minutt for 10 publikummere av gangen. Av hensyn til smittevern, oppfordres publikum oppfordres til å ta med eget headset/hodetelefon/plugger for å høre lyden til forestillingen.

– Velsignet være manusforfattere og regissører Nicoline Spjelkavik og Viktoria Røising pluss alle de unge aktørene som ga oss bilder og ord vi kan drømme videre på.Jeg simpelthen ELSKER denne typen teater, det er magi. Sett deg på ryggen til Fykomfei og se det selv på Dverberg, skriver Ola Bremnes på Facebook etter å ha overvært prøveforestillingen.