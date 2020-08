Fotballen: – Hadde vært greit å få en dato

Andøy

Fredag ble det klart at breddefotballen ikke får spille kamper fra 1. september likevel. Økende smittespredning i Norge gjør at regjeringen holder igjen.

– Det betyr at vi fortsatt må gå på vent for å se om det blir en fotballsesong år og om det er mulig å gjennomføre. Det går på tålmodigheten løs for oss som driver med fotball, men samtidig er det forståelig at man vil ha kontroll på smittesituasjonen, sier Sveinung Ellingsen i AIL.

Han er bekymret for rekrutteringen til fotball.

– Vi prøver å kjøre treningsøkter i henhold til de reglene som er, og så oppfordrer vi alle til å holde seg i form. Å trene er artig, men det blir ikke det samme som å spille fotball på ordentlig. Det å spille kamper er høydepunktet, og det hadde vært greit å ha en dato å se frem til, sier Ellingsen.

– Stor utfordring

Tom Stenvoll i Hålogaland fotballkrets sier at dagens melding fra regjeringen er kjempekritisk for fotballen.

– Det er den utvilsomt. Så får vi gjøre det beste ut av situasjonen, men vi har en stor utfordring foran oss, sier Stenvoll.

– Burde tatt regionale hensyn

Daniel Kvile er daglig leder i Hålogaland fotballkrets. Han mener regjeringen burde tatt regionale hensyn.

– Her hos oss har vi nesten ikke hatt noe smitte. Vi kunne spilt mange kamper uten at det skulle være en helsefare, sier Kvile til Harstad Tidende.

Han vil foreløpig ikke avlyse sesongen 2020. Kretsstyret skal ha møte søndag kveld.

– Akkurat nå kjennes det blytungt, og det er vanskelig både for krets, klubber og spillere, som ikke har fått holde på med idretten sin på en ordentlig måte siden 12. mars. V måi se hva vi kan få til, men i vår region har vi sagt at vi er avhengige av å komme i gang 1. september. Skulle det bli 15. september, må vi diskutere ulike scenario med klubbene. Vi vet også at det kun er i Harstad og Narvik det finnes baner med undervarme, samt innendørs i Blåbyhallen på Sortland, sier Kvile til Harstad Tidende