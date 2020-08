LNS signerer storkontrakt til en verdi av fire milliarder kroner

Andøy









Kontraktsforhandlingene forventes å ferdigstilles i løpet av kort tid. LNS ble foretrukket i konkurranse med flere store og internasjonale entreprenører.

Administrerende direktør i Nussir, Øystein Rushfeldt, sier i en pressemelding at selskapet er veldig fornøyd med valget av LNS som hovedentreprenør. Rushfeldt begrunner det med at LNS har solid erfaring og kapasitet for et slikt oppdrag siden de kjenner nærområdet og har kunnskap om gruvedrift.



– Viktig for valget var også felles språk og kultur, og forståelse for omgivelsene. Vi ser frem til at LNS etablerer seg i Kvalsund og bidrar til å skape ringvirkninger fra gruvedriften, gjennom lokale ansettelser og bruk av regionale underleverandører på oppdraget. For Nussir er dette prosjektet en viktig milepæl, sier Rushfeldt i pressemeldingen.

– Passer inn i porteføljen

Administrerende direktør i LNS, Frode Nilsen, legger ikke skjul på at han og resten av konsernet er stolt over at de har fått tildelt en så omfattende kontrakt. Han peker på at de har mye kompetanse og erfaring med gruveprosjekter i Nord-Norge, Svalbard og på Grønland.

– Dette prosjektet passer svært godt inn i vår portefølje. Dette er det femte store gruveprosjektet i Finnmark som LNS har vært og er engasjert i. LNS ønsker i størst mulig grad å ansette og bruke personell fra nærområdet. Vi har også en bevisst politikk på å kjøpe mest mulig varer og tjenester lokalt» sier administrerende direktør i LNS, Frode Nilsen i pressemeldingen.

– Norgeshistoriens største kobbersalgavtale

Nussir har forsøkt å starte opp en kobbergruve i Repparfjorden i Hammerfest i 15 år, hvor noen av landets største forekomster av kobber befinner seg.

Selskapet fikk konsesjon i fjor. Tirsdag i inneværende uke inngikk de avtale med tyske Aurubis, om salg av all fremtidig kobberkonsentrat som utvinnes ved gruvene de neste ti årene. Dette skriver E24.

– Dette er norgeshistoriens største kobbersalgsavtale og vi er svært tilfredse med avtalen, som gir oss gode og forutsigbare inntekter i overskuelig framtid, gav administrerende direktør Rushfeldt uttrykk for i en pressemelding i sakens anledning.

Trenger en millird

Ifølge NRK, trenger Nussir en milliard kroner før de kan ta til med utvinningen. Til statskanalen sier Rushfeldt at sjansene for at de kommer i drift om ikke alt for lenge, har økt betydelig.

Gruven er planlagt til å bli den første helelektrifiserte gruven i verden.

– Aurubis har vurdert og verdsatt vårt rene kobberkonsentrat og planlagt helelektrisk produksjon med null CO₂-utslipp, noe som har gitt oss god uttelling på pris, sier Rushfeldt i pressemeldingen.

Vil stanse prosjektet

Det er derimot ikke alle som er like begeistret for prosjektet. Naturvernforbundet er blant dem. De reagerer på at Nussir har konsesjon til å dumpe gruveavfallet i sjøen. I en pressemelding skriver forbundet at to millioner gruveslam årlig, vil ramme samisk naturgrunnlag og naturbaserte næringer som fiske og reindrift.

– Det er totalt uakseptabelt å bruke en ren og levende fjord som avfallsplass for gruveindustrien, uansett hvilke samarbeidspartnere Nussir får inn. Vi kommer til å fortsette kampen for å stanse dette prosjektet, sier Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet.