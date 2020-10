Ingenting gleder Tom mer enn nysgjerrige trenere

Andøy





Det sier Tom Stenvoll, trenerutvikler i Hålogaland fotballkrets og mangeårig trener for Andenes IL.

Mange klubber må ty til foreldre uten fotballfaglig utdanning og bakgrunn som trenere for å dekke behovet i aldersbestemte avdeling.

– En ting må understrekes: Foreldres innsats som trenere er vi er avhengig av og kjempepositive til. Men det som vi trenger i fotballen er kompetanse. Derfor definerer vi først og fremst denne problemstillingen som et klubbansvar, og ikke et foreldreproblem. Vi må spille på lag med trenere og foreldre, sier Stenvoll.

Kompetansepåfyll

Han understreker at dette er et område av fotballkretsens utvikling hvor han mener det er tatt et kjempeløft.

– Det er viktig å synliggjøre at også trenere på aldersbestemt nivå bør ta trenerkurs.

– Det handler om kompetansepåfyll. Så må vi samarbeide og tilrettelegge for det sammen med de ulike klubbene. Her har det pågått gode prosesser over tid, som har ført til et kjempeløft. Vi er i gode dialoger med veldig mange klubber, og ser at det er interesse på dette området, sier Stenvoll, før han utdyper:

– Det er en veldig positiv glød i kretsen vår for øyeblikket. Det gjør at det er gøy å dra rundt til våre klubber.

– Imponert

Den tidligere Stabæk-spilleren hadde en sentral rolle da 24 trenere fikk kompetansepåfyll under b-trenerkurset i Harstad i forrige uke. Og han sier følgende om inntrykkene herfra.

– Jeg er imponert over interessen til deltakerne. De var ikke bare nysgjerrige på faget, men stilte også spørsmål og lyttet til hva som ligger bak andres nysgjerrighet. Det lover bra. Vi trenger kompetente trenere. Deltakerne vil også gi andre trenere og spillere i egen klubb bedre rammer når disse trenerne kommer hjem og deler kompetansen som de har fått overført fra sitt b-trenerkurs.

Han legger følgende til grunn for at mange trenere bør søke etter kompetanse.

– Økt læring avler også bedre spillere. Kompetanse gir deg mulighet for å være klar på hvordan økter bør organiseres og øvelser gjennomføres. Gjennom økt kompetanse vi man også få bedre spillere. Derfor tror jeg på at en velutdannet treningsgruppe i fotballkretsen også vil føre til et økt nivå på seniorsida i fotballkretsen, sier Stenvoll.