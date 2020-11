Kan det bli nytt kvaleventyr i Vesterålen i vinter?

Andøy

For noen år siden gikk silda inn i Tysfjorden, og det dannet grunnlag for spekkhoggersafari der. Så trakk silda nordover og kom inn i Andfjorden.

Grindkval, knølkval og spekkhoggere fulgte etter silda og vinterturismen i Andøy tok seg kraftig opp. Folk kom langveisfra for å se kval og også snorkle med kvalene. Silda kom også tett inntil land og flere steder kunne man se spekkhoggere og kvaler helt inn i fjæresteinene.

De seneste årene har NVG Silda (norsk vårgytende sild) trukket lengre nord, med det resultat at kvalene følger etter. Det har dermed blitt mindre kval å se utenfor Andøya.

Andfjorden?

Og slik skulle man kanskje tro at det blir i år også. Men silda oppfører seg litt annerledes i år.

– De siste syv dagene har det derimot blitt fangstet vel 14.000 tonn med NVG-sild fra området nord-nordvest for Andenes. Det meldes fra flåten av silda følger et noe annet vandringsmønster i år og det store spørsmålet man da stiller seg er hvor silda er på vei, skriver Norges sildesalgslag på sine nettsider.

En spådom er at sildestimen deler seg i to og at noe kommer inn i Andfjorden, mens noe går til Kaldfjorden og Kvænangen.

– Det er jo håpe at silda kommer tilbake hit, sier Geir Maan i Hvalsafari AS.

Tør ikke spå

VOL har spurt Aril Slotte, som er forskningssjef for pelagisk fisk ved Havforskningsinstituttet om han tør spå sildens gang. Det gjør han ikke.

– Den unge silda står nå i havet nordvest av Andøya, mens den eldre silda står lengre sør og vest i havet. Vi er akkurat like spent som alle andre på hva som skjer, sier han til VOL.