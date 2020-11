Arv med røtter på Andøya

Andøy

Solveig Olsen døde i 2015 og etterlot seg en arv på tre millioner kroner etter at leiligheten hun bodde i ble solgt. Hun hadde ikke barn, og det ble aldri skrevet et testamente som kunne gitt arven til halvsøsteren Astrid.

Solveigs mor Hildur anklaget en som het Frithjof Pettersen for å være far til Solveig, men han ble frikjent for farskapet. Han fikk senere to døtre, men siden han var rettslig frikjent for farskapet til Solveig, kunne ikke disse mulige halvsøstrene arve Solveig.

Dermed gikk jakten videre til Solveigs besteforeldre for å finne om noen av dem fikk flere barn, som dermed ville være Solveigs onkler eller tanter.

Åknes

Det brakte programlederen til Åknes på Andøya for å snakke med Svein Midtun, som er Solveigs tremenning. Det gjør at han er for langt ut i slekta til å ha arverett. Arveretten stopper med søskenbarn.

Midtun sier til VOL at Olga bodde på Andøya og at datteren Hildur vokste opp på Åknes. Etter hvert begynte hun å jobbe om bord på hurtigruten, og var lenge om bord på «St. Svithun». Olga livnærte seg som syerske.

Som sjømann, var Midtun ofte innom Bergen og var da på besøk til slektningene.

Smugleren

Hildur fikk datteren Solveig med Karl Anton Dahl. I bygdeboka for Andøy er han oppført som Karl Johan Dahl.

Han var fra Finnmark, og foretok seg mye rart. Han ble dømt for smugling av sprit, og han meldte seg inn i Nasjonal Samling (NS) da krigen brøt ut i 1940. Han meldte seg ut etter kort tid. Etter krigen ble han dømt for landssvik, men senere benådet.

Dahl fikk ytterligere en sønn utenfor ekteskap og en sønn og en datter i ekteskap med kona Agnes. De tre barna blir dermed tante og onkler til Solveig. De tre fikk til sammen åtte barn – søskenbarna til Solveig. Sju av dem lever og ble dermed arvingene til Solveig.

Du kan se hele programmet her (ekstern lenke).