– Vi er ei sovende gjedde som slår til når tiden er inne

Adrenalinet pumper fortsatt i blodårene til den tidligere håndballspilleren, når det er snakk om kjøp og salg av fiskebåter eller oljeboringsrettigheter. Det er en kjent sak at OSO Maritim er store på skipsmegling. Mindre kjent er det at de også eier to Andøy-registrerte oljeselskap. 49 år etter at Norminol boret etter olje i Breivik, kom de nesten i mål med et oljeoppkjøp i desember 2020, som kunne fått store ringvirkninger for Andøy.