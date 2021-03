Andøy

– Når fylkesråden var såpass positiv i svaret i forhold til å se til Andøy tannklinikk, og finne løsing på de akutte problemene, tenker jeg at det vil gå raskere enn å be om en evaluering for hele strukturen av tannklinikker, sier Andreassen. Han er klar over at andre tannklinikker også har problemer, men ingen så akutt som det man ser i Andøy. Fra talerstolen dro han fram eksempler på folk som måtte reise helt til Harstad for å få tannbehandling.