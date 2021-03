Han jobber fortsatt for pilotutdanning i Andøy

Andøy

Frode Granlund, gründer bak PFA, uttalte i mai 2018 at Norge er et av verdens aller beste land å drive flyskoler. Det er mange flyplasser, og mye «ledig» luftrom. Nord-Norge har mørketiden om vinteren, men har til gjengjeld en sommerperiode der det kan flys døgnet rundt, påpekte han for snart tre år siden.