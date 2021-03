Regjeringen vil gi penger til The Whale

Andøy

– Regjeringen går nå til Stortinget og sier at The Whale skal gis investeringsstøtte i årene framover. Det er ingen stortingsmeldinger som sier beløp, for bevilgningene vedtas i statsbudsjettet, men hvis Stortinget slutter seg til er dette så godt som en lovnad om statlig støtte, sier Bård Ludvig Thorheim til VOL i et pressemøte.