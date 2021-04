Andøya Space inngår eksklusiv 20-årsavtale med tyske Isar Aerospace

Andøy





Avtalen gir Isar Aerospace eksklusiv tilgang på én av de to oppskytningsrampene som skal bygges på Andøya i Nordland. Den strekker seg over de neste 20 årene og inkluderer også tilhørende tjenester og infrastruktur.

Dermed er Norge et stort steg nærmere å etablere den første oppskytingsbasen på europeisk jord. Frem til nå har Europa skutt opp satellitter fra Fransk Guyana i Sør-Amerika.

– Dette er en viktig milepæl. Avtalen er forpliktende, langsiktig og sier noe om antall oppskytninger. Det gir oss forutsigbarhet, sier administrerende direktør Odd Roger Enoksen i Andøya Space til E24.

Andøya Space eies 90 prosent av Nærings- og fiskeridepartementet og 10 prosent av Kongsberg Defence & Aerospace.

Isar Aerospace er et privat selskap fra München i Tyskland som har utviklet en egen bærerakett ved navn «Spectrum», som skal brukes til å tilby oppskytninger av satellitter på opptil 1.000 kilo til verdensrommet.

– Vi er veldige glade og stolte over å ha sikret oss tilgang på et utskytningssted på Andøya, sier administrerende direktør Daniel Metzler i Isar Aerospace i en pressemelding.

– Lengden og eksklusiviteten i avtalen gjør oss i stand til å tilby langsiktige utskytningstjenester fra europeisk jord. Eksklusiviteten gir oss fleksibiliteten og kostnadseffektiviteten vi trenger for å løfte små og medium store satellitter ut i rommet når som helst, sier Metzler.

– Reduserer risikoen voldsomt

Andøya Space er i ferd med å bygge en oppskytningsbase med prislapp på over 1 milliard kroner. Byggingen skal starte i år, første oppskytning er planlagt neste år, og basen skal være fullt operativ fra 2025.

Regjeringen har lagt 365 millioner kroner i todelt finansiering på bordet: en investering i selskapet på 282,6 millioner og statsstøtte på 83 millioner.

Men regjeringen har stilt flere krav som Andøya Space må oppfylle, blant annet at investeringen skal gi «en finansiell avkastning som tilsvarer det en rasjonell markedsinvestor ville ha akseptert».

Enoksen i Andøya Space sier han ikke kan konkretisere verdien på avtalen med Isar Aerospace, men understreker at den legger grunnlaget for et «godt businesscase».

– Avtalen reduserer risikoen voldsomt med tanke på markedsusikkerhet. Nå kan vi legge til rette for en konkret kunde over mange, mange år, sier Enoksen.

Han mener avtalen beviser at oppskytningsbasen er kommersielt levedyktig.

Andøya Space skal også ta opp lån for å finansiere basen. I tillegg skal eiendomsinvestorer utvikle deler av bygningsmassen, og et kommunalt selskap skal etablere et industriområde med deler av infrastrukturen.

Administrerende direktør i Andøya Space, Odd Roger Enoksen, møter statsminister Erna Solberg under en omvisning i 2019.

Tyskere med tunge investorer i ryggen

Isar Aerospace er ett av flere tyske oppstartsselskaper som satser på en egen nisje: å tilby rask tilgang til rommet for mindre satellitter, som et alternativ til store raketter som skytes opp sjelden.

– Kan senke kostnadene betydelig

Selskapet ble grunnlagt i 2018 av Daniel Metzler, Josef Fleischmann og Markus Brandl.

I ryggen har de investorer som eks-visepresidenten til SpaceX, Bulent Altan, samt Airbus Ventures, Apeiron, Earlybird, HV Capital, Lakestar, UVC Partners og Vsquared Ventures.

– Isar har delvis utspring fra samme miljø som SpaceX, men de tenker ikke på Mars og store satellitter. De fokuserer på markedet for små satellitter og tilgang til direkte baner med mindre bæreraketter, som vil se den største veksten i årene fremover, sier Enoksen.

Isar Aerospace har utviklet en egen bærerakett kalt «Spectrum», inkludert motorsystemet.

Isar hentet 17 millioner dollar i desember 2019 og deretter 91 millioner dollar i desember 2020.

– Det er et nyetablert selskap, men er godt finansiert med tunge finansmiljøer og investorer. Det er veldig dyktige folk, sier Enoksen.

Han sier at prosessen har vært lang, og at de har jobbet med dem i mer enn halvannet år.

– Først var det usikkerhet på vår side om det ville bli noe av. Vi kunne ikke forplikte oss før vi sikret finansiering.

Fra før har Andøya Space en intensjonsavtale med det tyske selskapet Rocket Factory Augsburg.

Størst konkurranse fra Storbritannia

Norge er imidlertid ikke det eneste landet som vil bygge en oppskytningsbase for små satellitter. Storbritannia, Portugal og Sverige har også lignende prosjekter underveis.

– Vi har utvilsomt kommet lengst, og kommer til å være først i Europa. Av de andre i Europa har Storbritannia kommet lengst, men de har et langt stykke igjen før de er i mål, sier Enoksen.

Storbritannia satser på å bygge en oppskytningsbase på Shetlandsøyene i Skottland, der industrigiganten Lockheed Martin skal bruke bæreraketter fra ABL Space Systems. Også britene har mål om å skyte opp sin første satellitt i 2022.

Enoksen fremhever Andøyas geografiske beliggenhet som et viktig konkurransefortrinn.

– Isar tester sine motorer i Sverige, men velger oppskytning fra Andøya. Grunnen er beliggenheten, som tillater oppskytning utenfor over område som ikke er befolkede. Det er stor interesse blant flere europeiske aktører.