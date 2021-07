Flere fremtidige kremmere

Andøy

I utgangspunktet skulle den kjente og kjære Barnas torgdag arrangeres på Andenes. For mange er barnas torgdag et stort høydepunkt om sommeren. Unge kremmere skulle samles for å selge leker de ikke bruker, ting de har bakt eller noe de har laget. Grunnet dårlig vær lot ikke dette seg gjøre denne gangen.