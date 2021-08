Ber deg om å utsette legetimen hvis du kan

Andøy





Dette skriver Andøy kommune i en pressemelding søndag kveld.

– Andenes legekontor var i utgangspunktet i en presset situasjon før det ble oppdaget to smittetilfeller, som involverer legekontoret. Smitten har ført til at situasjonen nå er svært krevende, sier Mette Larsen, fungerende enhetsleder for Helse og familie i Andøy kommune, i pressemeldingen.

Hun ber derfor om at pasienter som planlegger legebesøk på Andenes legekontor i tidsrommet 2. til 6. august utsetter besøket, hvis det er mulig.

Larsen har en oppfordring til:

– Kommuniser helst digitalt med legekontoret. Det vil si via SMS-tjenesten 2097 eller via nettsiden.

– Vi ber om at telefontjenesten – så langt det er mulig – forbeholdes for dem som ikke kan bruke våre digitale tjenester. Det gjelder for eksempel våre eldste pasienter, sier Larsen.

Andøy kommune forventer at situasjonen ved legekontoret skal bli mer avklart mandag.