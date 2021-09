Andværing går fra Øksnes entreprenør til Andfjord Salmon

Andøy

– Jostein Nilssen har erfaring fra stillingen som plattformsjef på Ekofisk for Conoco Phillips. For samme selskap var han også prosjektleder for de første revisjonsstansene av LNG (liquefied natural gas)-anlegget i Darwin i Australia, som tilsvarer Snøhvit-anlegget på Melkøya. Han har også tre års erfaring, med base i Houston, med overordnet oppfølging og koordinering av vedlikehold/revisjonsstanser for samtlige av ConocoPhillips sine land- og offshore anlegg, skriver Andfjord Salmon om nyansettelser, og legger til at Nilssen de seneste fire årene har vært produksjonsdirektør i Øksnes Entreprenør med overordnet ansvar for alle deres prosjekter og fabrikker.