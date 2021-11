Snart står slaget om 300 millioner vindkraftkroner

Andøy

Andøya Vind AS har saksøkt staten etter at selskapet ikke fikk forlenget frist for å bygge et vindkraftanlegg på Andmyran på Andøya. Selskapet krever 30 millioner euro i erstatning (rundt 300 millioner norske kroner), saksomkostninger og rente fra 21. januar i år. Rentekostnaden utgjør cirka to millioner kroner per måned.