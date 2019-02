Går videre med samarbeidet med Zalaris, men med tillegspunkter

Bø

I dagens kommunestyre ble det gått inn for at formannskapets forslag med tilleggspunktene fra Ida Jensen ble vedtatt mot to stemmer.

Tilleggsforslaget gikk ut på at etter pilotperioden på to år skal saken tilbake til kommunestyret.

Svein Helge Martinussen (V) sitt forslag om å sende saka til kontrollutvalget for juridisk vurdering fikk fem stemmer. SV sitt forslag om å ikke gå videre med avtalen med Zalaris fikk to stemmer.

Kommunestyret fikk ei orientering av rådmann Gundar Jakobsen.

Det private norske selskapet Zalaris omsetter for 600 millioner kroner i året. De er i dag et av Europas største selskaper når det kommer til kjøring av lønn. Nå vil de inn på det offentlige markedet og for å få til det, ønsker de å etablere seg i Bø.

Prosjektet det stemmes over i kommunestyret i Bø i dag er et pilotprosjekt på to år. I intensjonsavtalen kommer det frem at Zalaris leier inn tre ansatte fra Bø kommune i to år. De vil så få full tilgang til systemer og ansatte for å lære seg hvordan dette med offentlig lønn fungerer. Etter to år må saka opp igjen i kommunestyret om den skal forlenges.

Møte 10. januar

Jakobsen viste til at det første sonderingsmøtet ble holdt med Zalaris i 2017, deretter var det et møte i Oslo 10. januar der rådmannen, ordfører og to representanter fra lønningskontoret var til stede. I etterkant av møtet og på bakgrunn av dialogen der ble intensjonsavtalen mellom Bø kommune og Zalaris utformet.

– Dokumentet ble utformet i stor grad basert på dialogen i møtet. For mitt vedkommende betyr det faktisk at de forplikter seg til å jobbe dette prosjektet opp mot oss. Der er setninger der som kunne vært formulert annerledes. Vi var opptatt av arbeidsplasser og en bedrift som ar interessert i å etablere seg hos oss, sier rådmann.

– Intensjonen er at de ansatte skal leies ut til Zalaris og får samme lønn som i dag. De ansatte vil fortsatt være ansatt i Bø kommune med de samme rettigheter og plikter, sier han.

Gjør mange oppgaver

– Jeg vet at mange har reagert og spør hva det betyr å sette bort produksjon og leie ut personal til Zalaris og får lønna tilbake. Lønningskontor rundt omkring i kommune-Norge er organisert på mange forskjellige måter, fra å trykke lønnsspiral til mye mer. Hos oss er det mer. Og det er en grensegang om hva som er personalarbeid og hva som er lønnsarbeid. Det som det er snakk om er alt som er på vårt lønnskontoer, de gjør refusjon av sykepenger og gjør veldig mange oppgaver på lønnskontoret hos oss, sier Jakobsen.

– Det har aldri vært snakk om noen annet enn det som foregår på dagens lønnskontoer i dette prosjektet. Hvis det blir et prosjekt, sier han.

Hvilket juridisk farvann?

Fagforbundet har vært kritisk, og frykter ei privatisering av offentlige arbeidsplasser. Det har også vært kritiske til at de ikke har vært tatt med tidligere i prosessen. Rådmannen måtte svare på spørsmål rundt lov om offentlig anskaffelse, og mange i kommunestyret hadde spørsmål rundt det juridiske. I tidsplanen står det at de ansatte skal overføres til Zalaris fra 1. april, men ifølge rådmannen skal man se bort fra tidsplanen.

– Kommunestyret har ikke vedtatt at vi skal outsorce lønnskontoret i Bø kommune, hvis vi skal gjøre det, må det ut på anbud. Dette er et prosjekt der vi har en samarbeidspartner en gitt periode, sier han.

– Jeg forstår egentlig ikke hva slags formelle eller juridiske farvann vi beveger oss inn i. Det står at Zalaris skal få tilgang til Bø kommune sine relevante systemer. Intensjonsavtalen er veldig detaljert på hva man skal gjøre og når rådmannen har skrevet under har vi forpliktet oss, sier Gøril Karlsen (Sp).

Ser farer med opplegget

Også flere i kommunestyret reagerer på at ting har skjedd litt over hodet på alle, og det ble påpekt at om det hadde kommet ei saksutredning og beskrivelse av prosjektet kunne man fått svar på mange spørsmål. Det at det ikke har skjedd, har skapt frustrasjon.

– Saka er kompleks og vanskelig. Videre fremover er det en sak om privatisering av offentlige tjenester som er ei stor sak som må debatteres bredt, fordi den er veldig prinsipiell. Vi har i dag trygge arbeidsplasser hvorfor skal vi skifte ut noe som fungerer godt? Det sies det kan bli nye arbeidsplasser, men vi har ingen garanti for det. Det kan fort skje at disse tar tak i andre offentlige tjenesteområdet og ønsker å ta det som sine tjenester i stedet, sier Berit Hansen (Sp).

– Jeg ser farer med hele opplegget. Og synes det er for lite kjøtt på beina. Jeg er veldig skeptisk, sier hun.

– Store forpliktelser

Hansen mener man må se på rettigheter til arbeidstakerne der man som arbeidsgivere har store forpliktelser.

– Privatisering av personopplysninger er sårbart, det bør vi tenke på. Jeg synes Zalaris kommer veldig godt ut av dette økonomisk, de får tilegna seg mye rettigheter til et null for dem. Og noe som de etter hvert vil tjene voldsomt på. Jeg er veldig skeptisk. Skal vi kjøre videre må vi få et utkast til avtale og det må opp i kommunestyret, sier Berit Hansen.

Implisitt privatisering

– Dette er ei stor og kompleks sak som inneholder mange spørsmål som ikke er avklart som kommunestyret ikke har behandla. Etter intensjonsavtalen skal vi være med Zalaris og rekruttere kunder i det offentlige markedet, sier Svein Helge Martinussen (V).

– Grunnlaget for at kommunen vil gå inn på avtalen er et antall arbeidsplasser fram i tid. Og jeg har full forståelse for det, og alle sammen vet at det Bø trenger er innbyggere og arbeidsplasser. Men det kan være litt farlig å lokke med de arbeidsplassene. Hvis vi ser bort fra lovmessige forhold og prosessen rundt kan det hende det oppstår forhold der regler tøyes og praksis endres for å oppnå de fordelene som ligger der fremme, som vi ønsker og som vi synes er veldig bra, sier Martinussen.

– Det tredje forholdet gjelder de ansatte. Etter arbeidsmiljøloven skal de tillitsvalgte involveres og gis informasjon og være med på å drøfte saka på et så tidlig tidspunkt som mulig. Er det gjort i denne prosessen? Eller skjer dette nå når avtalen skal forhandles og godkjennes?, spurte han.

– Jeg tror dersom kommunestyret går inn for innstillinga vedtar vi implisitt ei privatisering uten å ha behandla saka i kommunestyret, sier Martinussen, som la fram et utsettelsesforslag der saken sendes til kontrollutvalget for å få alle juridiske aspekter i saken grundig vurdert.

– Om ikke kommunestyret går med på utsettelsesforslag, vil vi gå imot å gå videre med saka, sier han.

Har reagert kraftig

– Jeg er en av de som har reagert ganske kraftig. Det er klart vi trenger næringsutvikling, men vi kan ikke hoppe bukk over de plikter vi har som arbeidsgiver. Mye av de spørsmål som er dukket opp kunne vært avklart om det var utarbeidet en prosjektbeskrivelse, og hvis den er hemmelig kan vi lukke møter og fagforeningsrepresentanter har taushetsplikt. Så der er ikke hold i argumentet som brukes, at man ikke kunne gå ut med noe fordi Zalaris ønsker at det skal holdes hemmelig og utenfor det offentlige rom, sier Kjersti Rødsand (Ap).

– De tillitsvalgte skulle vært tatt med på råd i det tanken var tenkt. Før intensjonsavtalen var skrevet under skulle de vært tatt med råd sammen med alle de ansatte og alle fagforeningene. Da ville vi fått svar på en masse spørsmål som vi nå har, sier Rødsand.

– I utgangspunktet når kommunestyret skal behandle ei sak er det vi som sier fra til administrasjonen at vi skal få den veien eller ikke. Her er det motsatt retning, vi har fått et prosjekt som kanskje skal munne ut i etablering i Bø kommune med noen ansatte. Jeg vet ikke at vi har gitt signaler at vi ønsker en slik utvikling og et slikt prosjekt, sier Gøril Karlsen (Sp), som signaliserer at hun er imot å gå videre.

– Tenk på hva dette kan bli

– Dette er ei vanskelig sak, noen er for og noen imot. Men bare tenk på hva dette kan bli, sier Ida Jensen (H/Ap) som la fram forslag om at kun oppgaver til dagens lønningskontor inngår i prosjektet, og at en endelig avtale skal tilbake til kommunestyret.

Tilleggsforslaget var også at etter pilotperioden på to år skal saken tilbake til kommunestyret.

– Dersom kommunestyret på et senere tidspunkt bestemmer seg for å kjøpe tjenester fra private aktører, må det særskilt behandles og utvikles som et anbud, sier Jensen som senere i møtet la til et tilleggspunkt om at før endelig avtale skal legges fram skal den være juridisk vurdert.

– Slik jeg ser det har vi ingenting å tape, sier Jensen.

Over på trinn to?

Svein Helge Martinussen (V) sitt forslag om å sende saka til kontrollutvalget for juridisk vurdering fikk fem stemmer. SV sitt forslag om å ikke gå videre med avtalen med Zalaris fikk to stemmer.

– Er det slik at intensjonsavtalen er over nå, de punktene vi diskuterer går på på prosjektet, er vi nå på trinn to?, spurte Gøril Karlsen, som ble usikker på hva man diskuterer.

– Jeg oppfatter det slik at intensjonsavtalen dere har på ordet er det administrative dokumentet som er grunnlaget for vurderinga i dag. Så der det som vi skal utarbeide en endelig avtale. Ja, det skal vi, så er forutsetningen at den skal tilbake til kommunestyret, sier rådmann Gundar Jakobsen.

Formannskapets forslag med tilleggspunktene fra Ida Jensen ble vedtatt mot to stemmer.