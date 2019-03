Bilberger berget bil og måtte selv berges av berger etter å ha havnet i grøfta

Bø

Hendelsen fant sted på Fv. 820 i Bø, i området ved siden av Kråkhaugvannet, som ligger nedenfor Bø-siden av Ryggedalstunnelen. Assistanse Nor (Falck) var på stedet like før klokken 13:00 torsdag formiddag etter at en bilbergingsbil fra Viking hadde havnet i grøfta.

Uhellet skjedde mens Viking-bilen hadde en bil den hadde berget på flaket bak.

Til alt hell skal det ikke ha oppstått personskade under uhellet, og Assistanse Nor kom raskt til stedet for å assistere bilbergeren.

Etter det VOLs mann på stedet kunne se, har det ikke oppstått synlige skader på noen av kjøretøyene.

– Havner utfor vi også

Håvard Hansen er daglig leder i Assistanse Nor (Falck).

– Hvordan er det å dra å berge en kollega på denne måten?

– Nei, det er jo slikt som skjer. Vi har jo havnet utfor veien vi også, sier han.

Og den siste tida har det vært mange oppdrag.

– Vi har hatt fullbookede dager siden jul. Så vi har hatt nok å henge fingrene i, sier han.

Bilbergingen var ikke kommet igang for fullt da vi snakket med Hansen klokken 13:15. Han forteller at det er strenge regler for berging på dagtid. Derfor må mannskapet på bergingsbilen vente på et par trafikkvakter før de kan gå igang med selve bergingen.

VOL har prøvd å få tak i Ronn Olsen eier og daglig leder av Bilberging Sortland (Viking), for kommentar, uten hell.