Adan har signert proffkontrakt med Bodø/Glimt

Bø

– Det er stort for meg og et stort steg i riktig regning. Jeg er takknemlig for denne treårs-kontrakten. Jeg føler at glimt er en klubb og en arena som gir meg muligheten til å satse slik at jeg skal kunne utvikle meg videre, sier Hussein til VOL.

Hussein kom flyttende til Bø fra Somalia for åtte år siden og har vært en fremtredende spiller på FK Luna sine aldersbestemte lag, før han gikk til Bodø/Glimt i fjor vinter.

16-åringen har også spilt på skyggelandslag og blitt tatt ut til talentsamlinger de siste årene. I tillegg til Hussein, signerte også Elias Hoff Melkersen og Mads Fagerli Halsøy treårskontrakter med klubben.

– Vi er glade for å ha blitt enige om lange avtalter med tre av våre G17-spiller. Alle har allerede vært involvert med A-lager og nå er det riktig tid for dem til å formelt bli brospillere, fortalte leder for Akademiet, Gregg Broughton etter signeringene, til klubbens hjemmeside.

I første omgang er målet til Hussein å få flest mulig treninger med A-laget slik at han gradvis kan etablere seg på laget.

– På sikt ønsker jeg å kunne leve av fotballen, slår Adan Hussein fast.