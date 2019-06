«Én felles barneskole i Bø»

Bø

I Bø har vi mange flotte og ressurssterke barn og unge. For å kunne gi dem det best mulige grunnlaget faglig og sosialt går Bø Arbeiderparti inn for én felles barneskole i kommunen.

Barna er den største ressursen et samfunn har - så også her i Bø. Det er blant kommunens aller største og viktigste ansvar å ta vare på framtida vår. I dag har vi tre barneskoler i Bø, og med stadig nedadgående antall barn er det vår forpliktelse som et ansvarlig politisk parti å se på hvordan skolene skal organiseres og utrustes i framtida. Skolestruktur er den vondeste og vanskeligste diskusjonen å ta i et lite lokalsamfunn, og det har ofte store konsekvenser.

Mot slutten av 2018 ble skolene og fagforeningene tilknytta skolene i Bø engasjert i en sak som utreda framtidas skolestruktur. Engasjementet var stort, og innspillene mange. Mange, både elever og lærere, uttrykte da forståelse for at en forandring ville tvinge seg fram. Politikerne vedtok den gang å beholde alle de tre skolene i bygda vår.

Men nå, når vi står på trappene til valg og en ny fireårsperiode, mener vi at det er vår oppgave å være tydelige - mest av alt for ungenes skyld. Usikkerhet om framtida er ingen tjent med. Samtidig vil vi understreke at veien fram mot målet må preges av gode prosesser og god medvirkning - der alle blir hørt. Men som politikere må vi våge å peke ut en retning. Vi i Arbeiderpartiet går inn for at Bø i framtida skal ha én felles barneskole.

Dette standpunktet har noen helt klare årsaker: SMÅ KULL.

Størrelsen på barnekullene i bygda er ganske små. I de siste årene har de vært noe større på grunn av tilflytting av flyktninger, men når dette nå også stopper opp ser vi at det hører til sjeldenhetene at klassene på de respektive skolene bikker over i det tosifrede.

Dette fører til at klasser slås sammen - og at skolene blir fådelt i stedet for fulldelt. Dette kan ha negative konsekvenser for læringsmiljøet.

Ved en sammenslåing vil vi få en fulldelt skole. ØKTE RESSURSER. Lærernormen, som er vedtatt av regjeringa, regulerer hvor mange lærere det skal være pr elev. Den er på én lærer per 15 elever på 1. - 4. trinn og én lærer per 20 elever på 5. - 7. trinn. Den trer for fullt i kraft i 2019 og slår inn ved en sammenslått skole med fulldelte klasser, og vil utløse bevilgninger til flere lærere enn hva som er tilfellet i dag.

EN UMULIG FRAMTID. For å kunne opprettholde dagens skolestruktur var det i fjor nødvendig med en tilleggsbevilgning på over to millioner kroner. I inneværende og kommende år vil det være nødvendig med bevilgninger i lignende størrelsesorden. I 2018 ble disse pengene tatt fra havbruksfondet. Det er ikke bærekraftig å hente penger på et slikt ekstraordinært vis over tid. Det må tas grep.

BESPARELSER TIL UNGENE. Det vil bli økonomiske besparelser ved å samle barneskolene i bygda på et sted. Et bygg er rimeligere å drifte enn tre, og også med tanke på personell vil det bli besparelser. Disse ønsker vi skal komme barn og unge til gode. Vi vil starte et prosjekt for at alle elevene skal få et varmt måltid på skolen hver dag. Det er, gjennom mange år, bevist at et varmt måltid virker både sosialt utjevnende og ikke minst sørger for at ungene holder konsentrasjonen bedre gjennom hele dagen.

HOLDE LIV I BYGDENE. Å legge ned skoler er å legge ned ei bygd, heter det. Det er mye sant i det. Det er utvilsomt et dramatisk inngrep å legge ned skoler. Derfor mener Arbeiderpartiet at det skal tas grep og initiativ for å holde liv i de byggene som blir stående tomme. Flere av byggene og uteområdene er meget egnet både næringsvirksomhet og boliger. Samtidig er det viktig å trekke unge til bygda, og derfor vil vi gjerne ta initiativ til å kunne etablere en folkehøgskole, leirskole eller lignende virksomhet. Bø Arbeiderparti mener at plasseringa av Bø Barneskole må ta hensyn til reisevei og praktisk adkomst for så mange som mulig i kommunen. Per dags dato ser vi det som mest hensiktsmessig, med tanke på geografien i kommunen, å legge skolen til Straume. Det er mange ting som må undersøkes før noe slikt kan bli et faktum - bygningsmessig, teknisk og praktisk. Vi vil derfor presisere at ting som kommer fram i løpet av prosessen kan komme til å endre vårt syn her. Også her er det essensielt med god dialog og en grundig og åpen prosess før de endelige beslutningene fattes. Det er mange følger ved å legge ned å skape en barneskole i Bø.

For Arbeiderpartiet er det viktig å presisere at SFO-tilbudet fortsatt skal være fullverdig - og det bør også vurderes om det skal settes opp ytterligere busser for å muliggjøre fulle arbeidsdager i hele bygda. Vi ønsker samtidig å presisere at dette forslaget ikke innebære endringer i struktur for barnehager, eller for ungdomstrinnet. Disse tilbudene har pr i dag en god struktur - og vi ønsker å videreføre disse funksjonene uforandret. Det samme gjelder for tilbudene for fysisk aktivitet, svømming og kultur.