Stor glede over at Shekofeh Rahmani og barna får bli i Bø

Lørdag ble det feiring, etter at Shekofeh, Eltaf og Sofia har fått omgjort utvisningsvedtaket fra UNE. Katie Hanken har i flere år engasjert seg for at familien skulle få fortsette å bli i kommunen, og startet underskriftskampanje.

Hanken er blant de mange som svært glad over avgjørelsen. Da vedtaket fra UNE kom, ble det spontant invitert til fest.

Hundre samlet til fest

– Vi inviterte stort og skrev på oppslagstavlen på Facebook at vi inviterte alle som har vært med og støttet familien. Det var en helt nydelig fest i Bøhallen, der det var rundt 100 personer som deltok, sier Katie Hanken.

Det ble også samlet inn til en gave der 67 bidragsytere sørget for at drømmen om en kjøkkenmaskin ble oppfylt.

– Det har vært så fint. Det føles som vi har kjempet i en evighet. Det er et merkelig, fantastisk tomrom nå, sier Hanken.

Siden 2012 har Skehofeh og familien kjempet for å få bli i Norge. Shekofeh var fratatt oppholdstillatelsen og skulle sendes ut av landet til Afghanistan med sine to mindreårige barn, Eltaf (6 år) og Sofia (8 år).

– Har trodd på hennes historie

Både underskriftskampanje og kronerulling har vært igangsatt av hennes støttespillere, og mange bøfjerdinger har engasjert seg i kampen.

– Vi sendte inn en klage, fordi UDI begrunnet sitt vedtak med at de ikke trodde på historien hennes. Vi har gått gjennom historien, og motbevist alle de tingene og kommet med bevis som understøtter hennes historie. På det grunnlaget fikk hun et nytt møte med UNE og det ble avholdt i Oslo for noen måneder siden, sier Katie.

Møtet måtte imidlertid avbrytes fordi Shekofeh ble alvorlig syk.

– Hun fikk et nytt møte via Skype for en måned siden, der det ble bedt om hennes versjon på bakgrunn av informasjon som var kommet frem. Deretter har de trukket avslagsvedtaket, så de har trodd på historien hennes, sier Hanken, som tilføyer at hun ikke har fått lest det ferskeste vedtaket ennå.

– Vi er overveldet av lettelse

At familien får fortsette å bo i Bø, skaper glede.

– Vi trenger bøfjerdinger. I hvert fall de som er så utrolig godt integrert. Dette er en kvinne med et fantastisk stort nettverk. Alle kjenner Shekofeh. Hun er et nydelig menneske, og det er så godt at nå kan hun starte et normalt liv og endelig få begynne å jobbe og bidra i samfunnet. Og ungene kan få en trygg fremtid, sier Hanken.

– Vi er overveldet av lettelse. Det var mange følelser som var i sving da beskjeden kom. Vi har jobbet med dette og vært forberedt på det verste. da dette vedtaket kom var det stort for oss alle, slår Katie Hanken fast.

