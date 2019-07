Lanserer «syv topper» i Bø

Bø

«Seven summits» er et velkjent begrep innenfor ekstremturer til de høyeste fjelltoppene i verden. Bøs versjon er litt mer avdempet. Dersom du går på de syv høyeste toppene i Bø i løpet av 24 timer, får du diplom fra kommunen.

Toppene er Bornan (lokalt er uttalen «Bonjann) 670 meter, Pikstauren 688 meter, Kvanntotinden 607 meter, Spikartinden 605 meter, Trehyrna 670 meter, Vardetinden 680 og Burnestinden, som er 693,5.

Det gir til sammen 4613,5 høydemeter. Elbrus i Kaukasus er til sammenligning 5.642 meter, Mont Blanc er 4.810 og Monte Rosa i Sveits er 4.634 meter.

Bøfjerdingene Randi Hansen og Børre Albrigtsen skulle i dag egentlig ha «tyvstartet» på løypene. Da lanserte ideen sammen med ordfører Sture Pedersen sent torsdag. På grunn av lavt skydekke over bøfjellene fredag morgen, er oppstarten utsatt til mandag morgen.

For å få et diplom må deltakerne ta bilder fra toppene og bruke «Hashtaggen» #hikerspardisevesteralen på Instagram. Deretter er det bare å ta kontakt med Bø kommune for å få diplomet, opplyser Sture Pedersen i et videoinnslag som ble publisert torsdag kveld.