Løser seg for Alarm24

Bø

I februar skrev VOL at Justisdepartementet ville pålegge samtlige alarmsentraler i Norge, inkludert Alarm 24 i Bø, om å utdanne samtlige ansatte til vektere.

Alarm24 forsøker å påvirke regjeringen Alarm24 i Bø får 40 000 kroner i støtte til arbeidet med å forsøke å påvirke regjeringen.

Både ordfører i Bø og ledelsen i alarmselskapet har forsøkt å påvirke regjeringen til å endre regelverket. Nå ser dette arbeidet ut til å ha båret frukter.

Nå sier nemlig Kristoffer Sivertsen, statssekretær (FrP) i Justis- og beredskapsdepartementet, at reglene ikke må stå i veien for en enklere hverdag for folk og bedrifter.

– Vi ønsker derfor å endre regelverket slik at bedrifter som betjener alarmsentraler ikke trenger å bruke mye tid og penger på unødvendige reguleringer, sier Sivertsen i en epost til VOL.



– Regelendringer tar alltid litt tid, men det skal komme på plass innen rimelig tid. Vi vil at selskaper som ønsker å skape verdier kan fortsette sitt arbeid uten å måtte tenke på for mye reguleringer og byråkrati, fastslår statssekretæren.