Oppdaget at den eneste nyfødte kalven til kua var død. Plutselig dukket det opp en til

Bø

– Noen ganger er det bare helt magisk å være bonde, skriver Jenny Tande Fagereng på Facebook.

I et innlegg hun postet mandag, står det å lese at hun og mannen Fred Tore Fagereng hentet ned kyr fra beite søndag. I den anledning viste det seg at en av kyrne dessverre hadde kalvet for tidlig. Kalven var dødfødt og kua var i dårlig form. Kua fikk medisin og ble plassert for seg selv slik at hun fikk ro og kunne komme i bedre form.

– Vi tenkte at hun kanskje sørget og ikke var i form siden kalven var død, forteller Tande Fagereng til VOL.

Tvillinger

Mandag tok saken en helt ny vending.

– Vi fikk en telefon fra Asle Olaisen i Bø, som hadde funnet en kalv oppe i beite mens han var på tur i marka. Han holdt et øye med den og spurte når vi kom for å hente den. Da viste seg at kua hadde fått tvillinger, og at kalven som overlevde hadde gjemt seg da vi tok kyrne ned, skriver Tande Fagereng på Facebook.

Kalven hadde klart seg alene i åtte dager i marka, noe Fagereng Tande beskriver som helt utrolig. Da de fikk telefonen fra Olaisen, kastet de seg i bilen umiddelbart.

– Da vi kom opp, sto kalven der. Den var fullstendig oppegående. Det er helt sykt at den var i så god form etter å ha vært alene i en uke, sier bøfjerdingen til VOL.

Skeptisk mor

Hun forteller at kalven rent instinktivt har begynt å lete etter mat, og at det kan ha vært en årsak til at den ble observert.

– Da den kom inn i fjøset og vi satt den ned, så mora litt skeptisk på den. Men etter å ha luktet på kalven, tok det ikke lang tid før den fikk lov til å spise. Det var en spesiell opplevelse, sier Jenny Tande Fagereng.