– Ingen går tomhendt ut fra dette loppemarkedet

Bø

Støttegruppa for FK Luna, har jobbet på spreng i flere uker for å gjøre klart til den store loppefesten. Med tanke på at det stadig selges og averteres en rekke gjenstander i Facebook-gruppa Oppslagstavle for Bø i Vesterålen, var Anita Johnsen i Støttegruppa for FK Luna, spent på om det kom inn like mange lopper i år som tidligere.

– Hallen er stappfull. Vi har prisa masse varer de siste dagene. I tillegg har vi fått inn mange varer som vi ikke har plass til i hallen, forteller hun til VOL.

Ifølge Johnsen blir de fleste type produkter å finne på loppemarkedet, enten det er møbler, elektronisk utstyr, lysestaker, fat, julepynt, sportsutstyr, leker og mye annet.

– Alle finner noe. Ingen går tomhendt herfra, sier Johnsen.

Mange frivillige

50 personer i komiteeen for arrangementet jobber i helgen for at arrangementet kan gjennomføres på best mulig måte.

– Vi trenger hver eneste en. Det er mange oppgaver som skal gjøres, inkludert å drive kafeen, og ha ansvarer for årer og lodd, sier hun.

I tillegg til at mange bøfjerdinger går mann av huse for å få med seg loppemarkedet, opplyser Johnsen at de også venter besøkende fra andre steder.

– Vi har hatt besøkende fra Lofoten, hele Vesterålen, Fauske, Tromsø og andre plasser. Alle skryter av loppemarkedet og mange sier de tar turen hit ene og alene på grunn av det, sier Johnsen.

Lang kø

Er du hipp på å ta turen til Lunahallen i helgen for å finne de heiteste loppene, anbefaler Johnsen at du ikke utsetter besøket til slutten av helga.

– Det bruker å være lang kø på lørdagene. Enkeltet stiller seg opp før klokka ni. Og når dørene åpner, er det bare å komme seg unna så man ikke blir rent ned, slår Anita Johnsen fast..