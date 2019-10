– Jeg ønsker å gi tilbake til dem som tok vare på meg

Bø

– For litt over en uke siden satt jeg på jobb og kjente så sterkt på «kraften» inni meg for å få gitt noe tilbake til dem som tok vare på meg den tiden jeg var aktiv i rusmiljøet i Oslo. Dette er noe jeg har hatt lyst til å gjøre lenge, men ikke turt å realisere før nå. Nå følte jeg tiden var inne til å hjelpe de rusavhengige guttene og jentene på gata i hovedstaden. Så nå blir det stor fest for gatas folk på fredag 18. oktober i Oslo, der vi byr på både koldtbord, musikalsk underholdning, utdeling av mat, hjemmestrikkede plagg og klær, forteller en engasjert Kenneth Hauglid Knedahl et par uker før selve happeningen.

Ikke alene

Hauglid Knedahl sier videre at han startet sitt prosjekt med å kontakte en venninne og støttespiller over mange år, som i dag jobber for den frivillige Maritastiftelsen og Maritakafeen i Oslo. Hun ble veldig glad da han ytret ønske om å bidra med en hjelpende hånd.

– Straks jeg delte ideen min, hev en kompis fra Steigen seg med på laget. Til sammen begynner vi å nærme oss en pen slump innsamlede penger, og Georg, som han heter, har fått inn nesten 5 000 kroner vi skal kjøpe mat og toalettartikler for. Samtidig hadde vi lyst å gjøre enda mer. Av erfaring vet jeg vi går en kald tid i møte, der klær og kanskje spesielt strikkede plagg kommer godt med, sier han engasjert.

Derfor henvendte Haugli Knedahl seg til «folket», først i Bø og Vesterålen, og responsen har vært helt enorm. Fra Myre, Sortland, Stokmarknes, Bø – ja, fra mange plasser i Vesterålen og faktisk fra Trøndelag, har det kommet inn bidrag og fine ting. To store esker er allerede på plass på Kløfta, som igjen skal deles ut på festaften den 18.

De som hadde minst, bidro mest

Hvorfor velger så bøfjerdingen å gjøre et slikt stunt? Han sier det er flere grunner til det, og da særlig én spesiell årsak. Da han selv var lengst nede på bunnen i livet sitt, var det faktisk kun de som hadde aller minst selv som tok vare på ham.

– De gav meg en plass å sove, en varm jakke, mat å spise og samhold. Mange av disse er dessverre ikke her lengre i dag, mens andre igjen «holder koken». Nå er det på tide å gi noe tilbake til disse gatas helter, redegjør Hauglid Knedahl.

Inviterer til fest

Nå inviteres det altså til storslagen fest i Oslo, der rusmisbrukere og andre på gata vil nyte godt av engasjementet.

– Venninna mi ved Mariastiftelsen sier deres kleslager stort sett er tomt, så dette er kjærkomne gaver. Det føles godt å kunne gi noe tilbake når jeg tenker på at venninner og kompiser fortsatt lever aktivt i rusen, mens jeg selv er blitt rusfri. Jeg ser fram til festaften for å gjøre litt stas på gatas folk, avrunder Kenneth Hauglid Knedahl, fortsatt like engasjert.