Klar for fire nye år i Bø

Bø

Etter Høyres brakvalg i Bø, der partiet fikk hele 58 prosent av stemmene, har det vært lite spenning rundt hvem som ville bekle ordførervervet for den kommende perioden.

Med Høyres unike posisjon, der partiet alene har et klart flertall i kommunestyret, sier ordfører Pedersen at deres «politiske plattform» vil være valgprogrammet partiet gikk til valg på.

Har fortsatt krutt og pondus

Sture Pedersen uttalte fra talerstolen etter at han var gjenvalgt, at han hadde gått et par runder med seg selv i forkant av at han takket ja til å stille til nytt valg.

– Jeg måtte tenke over om jeg fortsatt har krutt og pondus til å fortsette, og det kom jeg fram til at jeg har. Derfor ser jeg fram til fire nye år i ordførerstolen.

Pedersen benyttet også anledningen til å påpeke noen av saken partiet gikk til valg på, og forsikret om at flere konkrete elementer nå vil bli gjennomført. Blant annet lovte partiet at alle nyoppførte boliger ville bli fritatt for eiendomsskatt de fem første årene.

– Dette vil vi nå gjennomføre, fastslo han fra talerstolen.

Ellers lovte Pedersen å ha fokus på etableringer av nye arbeidsplasser, og forsikret videre at Høyre har et ønske om å samarbeide bredt i kommunestyret de kommende fire årene.

– Mange journalister har spurt meg om Høyre vil inngå et samarbeid med andre partier, og til det kan jeg si at vi ønsker å samarbeide med alle i kommunestyret, uttalte han i dag.

Nytt formannskap

Formannskapet i Bø består av fem personer, valgt ut av kommunestyrets 19 representanter. Kommunestyret valgte i dag enstemmig inn følgende personer til nytt formannskap:

Høyre: Sture Pedersen, Jenny Tande Fagereng og Geir Viggo Pedersen.

Vara for Høyre: Håkon Ulriksen, Stian Rabben Pedersen, Dina Senik P. Kauskiene, Ulf Anders Nilsen og Kjersti Therese Falch Jakobsen

Senterpartiet: Berit Hansen

Vara for Sp: Guttorm Veabø, Linn With og Arne Tormod Tobiassen

Arbeiderpartiet: Tom Tobiassen

Vara for Ap: Anette Korneliussen, Viggo Willasen og Ida Marie Jensen

Håper på godt samarbeid og stor takhøyde

Opposisjonspolitiker for Sp, Berit Hansen, var glad for ordførerens uttalelse om ønske om bredt samarbeid.

– Det takker vi i Sp for. Vi ønsker også å samarbeide bredt, og håper på stor takhøyde i debattene som venter på oss, uttalte hun.

Kontrollutvalg

Følgende personer ble enstemmig valgt til nytt Kontrollutvalg i Bø:

1. Rolf Hugo Eriksen, SV - leder

2. Anne Lise Kvalmo, H

3. Torgeir Godvik, Sp

4. Atle Olsen, Frp – nestleder

5. Synnøve Solsem Olsen, H